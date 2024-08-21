21 августа 2024

Жителей Ханты-Мансийска зовут на грибной фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей природы и человека устроит в Ханты-Мансийске фестиваль грибов
Музей природы и человека устроит в Ханты-Мансийске фестиваль грибов Фото:

Музей природы и человека зовет жителей Ханты-Мансийске (ХМАО) на грибной фестиваль, на которой можно принести собранный урожай. Организаторы также устроят тест для грибников и покажут фильм о дикоросах. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева.

«Традиционно будет выставка живых грибов. Можно принести грибы и получить консультацию миколога, внутри музея будет выставка. Участникам предстоит собрать грибную композицию в командах», — поделилась с агентством собеседница.

На фестивале грибникам также предлагают проверить свою интуицию в тематической игре. Организаторы подготовили для гостей творческие мастер-классы и научные площадки. Кроме того, в музее покажут коллекцию редких грибов.

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Музей природы и человека зовет жителей Ханты-Мансийске (ХМАО) на грибной фестиваль, на которой можно принести собранный урожай. Организаторы также устроят тест для грибников и покажут фильм о дикоросах. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева. «Традиционно будет выставка живых грибов. Можно принести грибы и получить консультацию миколога, внутри музея будет выставка. Участникам предстоит собрать грибную композицию в командах», — поделилась с агентством собеседница. На фестивале грибникам также предлагают проверить свою интуицию в тематической игре. Организаторы подготовили для гостей творческие мастер-классы и научные площадки. Кроме того, в музее покажут коллекцию редких грибов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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