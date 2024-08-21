Жителей Ханты-Мансийска зовут на грибной фестиваль

Музей природы и человека зовет жителей Ханты-Мансийске (ХМАО) на грибной фестиваль, на которой можно принести собранный урожай. Организаторы также устроят тест для грибников и покажут фильм о дикоросах. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева.
«Традиционно будет выставка живых грибов. Можно принести грибы и получить консультацию миколога, внутри музея будет выставка. Участникам предстоит собрать грибную композицию в командах», — поделилась с агентством собеседница.
На фестивале грибникам также предлагают проверить свою интуицию в тематической игре. Организаторы подготовили для гостей творческие мастер-классы и научные площадки. Кроме того, в музее покажут коллекцию редких грибов.
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