Десятки VIP собрались в центре Екатеринбурга ради давней традиции. Фото

Свердловские депутаты собрались в центре Екатеринбурга ради российского флага

22 августа 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

День Государственного флага — особое событие для первых лиц Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге перед зданием свердловского правительства на Октябрьской площади подняли российский триколор — мероприятие приурочено ко Дню государственного флага. В церемонии приняли участие первые лица области, а также депутаты свердловского заксобрания во главе со спикером Людмилой Бабушкиной, которая выступила с торжественной речью. «Российский триколор — символ нашей Родины, олицетворяющий независимость, силу и мощь великой страны, ратные и трудовые подвиги россиян. Государственный флаг объединяет народы нашей страны в единую большую семью, вдохновляет россиян на достижения во имя процветания Отечества», — отметила в поздравлении Бабушкина. Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага, проходят по всей стране. В родном для Бабушкиной Богдановиче, от которого она избирается много лет, прошел, например, автопробег. Флаги также вывесили в окнах всех муниципальных и государственных учреждений города. Церемония поднятия государственного флага перед зданием областного правительства — традиционная и проводится из года в год. В 2023-м право поднять флаг предоставили призерам Международного фестиваля университетского спорта-2023. Помимо депутатов в мероприятии приняли участие замы губернатора Алексей Шмыков, Алексей Кузнецов, Азат Салихов, Валерий Чайников, министры — Андрей Злоказов (соцполитика), Николай Смирнов (минЖКХ), Руслан Садыков (минэкономики), Александр Толкачев (минтранс), Анна Кузнецова (агропром), Вадим Третьяков (мининвест), Светлана Учайкина (минкультуры), глава департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев и другие. Сам губернатор Евгений Куйвашев находится в отпуске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге перед зданием свердловского правительства на Октябрьской площади подняли российский триколор — мероприятие приурочено ко Дню государственного флага. В церемонии приняли участие первые лица области, а также депутаты свердловского заксобрания во главе со спикером Людмилой Бабушкиной, которая выступила с торжественной речью. «Российский триколор — символ нашей Родины, олицетворяющий независимость, силу и мощь великой страны, ратные и трудовые подвиги россиян. Государственный флаг объединяет народы нашей страны в единую большую семью, вдохновляет россиян на достижения во имя процветания Отечества», — отметила в поздравлении Бабушкина. Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага, проходят по всей стране. В родном для Бабушкиной Богдановиче, от которого она избирается много лет, прошел, например, автопробег. Флаги также вывесили в окнах всех муниципальных и государственных учреждений города. Церемония поднятия государственного флага перед зданием областного правительства — традиционная и проводится из года в год. В 2023-м право поднять флаг предоставили призерам Международного фестиваля университетского спорта-2023. Помимо депутатов в мероприятии приняли участие замы губернатора Алексей Шмыков, Алексей Кузнецов, Азат Салихов, Валерий Чайников, министры — Андрей Злоказов (соцполитика), Николай Смирнов (минЖКХ), Руслан Садыков (минэкономики), Александр Толкачев (минтранс), Анна Кузнецова (агропром), Вадим Третьяков (мининвест), Светлана Учайкина (минкультуры), глава департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев и другие. Сам губернатор Евгений Куйвашев находится в отпуске.