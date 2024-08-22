Свердловчанина с крупного завода убили из-за денег, тело вывезли в холодильнике

22 августа 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Последний раз Игоря Фотина видели 25 июля на работе (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Трое свердловчан (среди них — женщина с двумя детьми) в конце июля жестоко убили рабочего завода «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда) 59-летнего Игоря Фотина. Якобы из-за долга в 600 тысяч рублей. Все трое сейчас под стражей, рассказали URA.RU в горсуде. Предполагаемым убийцам вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Двое сейчас пытаются обжаловать арест. В компании могла быть еще одна девушка, но она пока на свободе: участники преступной группы утверждают, что она не знала о коварном плане, лишь охмурила заводчанина «в самом начале». «Убийство организовала одна из девок, мать двоих детей. Преступление готовили заранее, — цитирует родственницу Фотина портал Е1.ru. — Дождались, когда придет с работы, и задушили. Вывезли тело в старом холодильнике». В свердловском управлении СК от комментариев пока воздерживаются. Игорь Фотин трудился в «третьем» цеху ВСМПО сообщество «Типичная Салда, новости, объявления» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое свердловчан (среди них — женщина с двумя детьми) в конце июля жестоко убили рабочего завода «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда) 59-летнего Игоря Фотина. Якобы из-за долга в 600 тысяч рублей. Все трое сейчас под стражей, рассказали URA.RU в горсуде. Предполагаемым убийцам вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Двое сейчас пытаются обжаловать арест. В компании могла быть еще одна девушка, но она пока на свободе: участники преступной группы утверждают, что она не знала о коварном плане, лишь охмурила заводчанина «в самом начале». «Убийство организовала одна из девок, мать двоих детей. Преступление готовили заранее, — цитирует родственницу Фотина портал Е1.ru. — Дождались, когда придет с работы, и задушили. Вывезли тело в старом холодильнике». В свердловском управлении СК от комментариев пока воздерживаются.