Свердловчанина с крупного завода убили из-за денег, тело вывезли в холодильнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по обновленному ПЦБК для ветеранов предприятия, вышедших на пенсию. Пермь, станок, завод, мужчины, рабочие, фабрика, произовдство
Последний раз Игоря Фотина видели 25 июля на работе (фото из архива) Фото:

Трое свердловчан (среди них — женщина с двумя детьми) в конце июля жестоко убили рабочего завода «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда) 59-летнего Игоря Фотина. Якобы из-за долга в 600 тысяч рублей. Все трое сейчас под стражей, рассказали URA.RU в горсуде.

Предполагаемым убийцам вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Двое сейчас пытаются обжаловать арест. В компании могла быть еще одна девушка, но она пока на свободе: участники преступной группы утверждают, что она не знала о коварном плане, лишь охмурила заводчанина «в самом начале».

«Убийство организовала одна из девок, мать двоих детей. Преступление готовили заранее, — цитирует родственницу Фотина портал Е1.ru. — Дождались, когда придет с работы, и задушили. Вывезли тело в старом холодильнике». В свердловском управлении СК от комментариев пока воздерживаются.

Игорь Фотин трудился в «третьем» цеху ВСМПО
Игорь Фотин трудился в «третьем» цеху ВСМПО
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое свердловчан (среди них — женщина с двумя детьми) в конце июля жестоко убили рабочего завода «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда) 59-летнего Игоря Фотина. Якобы из-за долга в 600 тысяч рублей. Все трое сейчас под стражей, рассказали URA.RU в горсуде. Предполагаемым убийцам вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Двое сейчас пытаются обжаловать арест. В компании могла быть еще одна девушка, но она пока на свободе: участники преступной группы утверждают, что она не знала о коварном плане, лишь охмурила заводчанина «в самом начале». «Убийство организовала одна из девок, мать двоих детей. Преступление готовили заранее, — цитирует родственницу Фотина портал Е1.ru. — Дождались, когда придет с работы, и задушили. Вывезли тело в старом холодильнике». В свердловском управлении СК от комментариев пока воздерживаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...