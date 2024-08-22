На Домбае эвакуировали более 230 человек из-за пожара

23 августа 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Эвакуированным обеспечено питание и вода Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары-2024 Из зоны пожара в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии успешно эвакуированы 236 человек, среди которых 43 ребенка. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. «193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Туманлы-Кель, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал Темрезов в своем telegram-канале. Глава Карачаево-Черкесии также сообщил, что эвакуированным обеспечено питание и вода, а на следующий день планируется их вывоз вертолетами при благоприятных погодных условиях и видимости. В дополнение к этому, рассматриваются и другие способы эвакуации людей из зоны ЧС. Рашид Темрезов добавил, что работы по тушению пожара возобновятся утром в пятницу, при необходимости будет задействована авиация для борьбы с огнем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из зоны пожара в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии успешно эвакуированы 236 человек, среди которых 43 ребенка. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. «193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Туманлы-Кель, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал Темрезов в своем telegram-канале. Глава Карачаево-Черкесии также сообщил, что эвакуированным обеспечено питание и вода, а на следующий день планируется их вывоз вертолетами при благоприятных погодных условиях и видимости. В дополнение к этому, рассматриваются и другие способы эвакуации людей из зоны ЧС. Рашид Темрезов добавил, что работы по тушению пожара возобновятся утром в пятницу, при необходимости будет задействована авиация для борьбы с огнем.