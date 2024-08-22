22 августа 2024

На Домбае эвакуировали более 230 человек из-за пожара

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, снаряжение пожарных
Эвакуированным обеспечено питание и вода Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары-2024

Из зоны пожара в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии успешно эвакуированы 236 человек, среди которых 43 ребенка. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

«193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Туманлы-Кель, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал Темрезов в своем telegram-канале.

Глава Карачаево-Черкесии также сообщил, что эвакуированным обеспечено питание и вода, а на следующий день планируется их вывоз вертолетами при благоприятных погодных условиях и видимости. В дополнение к этому, рассматриваются и другие способы эвакуации людей из зоны ЧС. Рашид Темрезов добавил, что работы по тушению пожара возобновятся утром в пятницу, при необходимости будет задействована авиация для борьбы с огнем.

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Из зоны пожара в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии успешно эвакуированы 236 человек, среди которых 43 ребенка. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. «193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Туманлы-Кель, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал Темрезов в своем telegram-канале. Глава Карачаево-Черкесии также сообщил, что эвакуированным обеспечено питание и вода, а на следующий день планируется их вывоз вертолетами при благоприятных погодных условиях и видимости. В дополнение к этому, рассматриваются и другие способы эвакуации людей из зоны ЧС. Рашид Темрезов добавил, что работы по тушению пожара возобновятся утром в пятницу, при необходимости будет задействована авиация для борьбы с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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