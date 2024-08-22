22 августа 2024

В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт

Сельчук Эренерол: Киев пытается давлением на УПЦ впутать Анкару в конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет Зеленским УПЦ является грубейшим нарушением прав верующих Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

«Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ. Анкаре нужно признать украинских дипломатов персонами нон грата», — приводят РИА Новости мнение Эренерола.

Верховная Рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине православную церковь. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. По мнению Зеленского, запрет УПЦ призван укрепить духовную независимость страны, пишет «Национальная служба новостей».

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Лидер Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол. «Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ. Анкаре нужно признать украинских дипломатов персонами нон грата», — приводят РИА Новости мнение Эренерола. Верховная Рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине православную церковь. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. По мнению Зеленского, запрет УПЦ призван укрепить духовную независимость страны, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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