В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт

Сельчук Эренерол: Киев пытается давлением на УПЦ впутать Анкару в конфликт

23 августа 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Запрет Зеленским УПЦ является грубейшим нарушением прав верующих Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол. «Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ. Анкаре нужно признать украинских дипломатов персонами нон грата», — приводят РИА Новости мнение Эренерола. Верховная Рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине православную церковь. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. По мнению Зеленского, запрет УПЦ призван укрепить духовную независимость страны, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол. «Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ. Анкаре нужно признать украинских дипломатов персонами нон грата», — приводят РИА Новости мнение Эренерола. Верховная Рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине православную церковь. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. По мнению Зеленского, запрет УПЦ призван укрепить духовную независимость страны, пишет «Национальная служба новостей».