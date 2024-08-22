В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт

Лидер Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.
«Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ. Анкаре нужно признать украинских дипломатов персонами нон грата», — приводят РИА Новости мнение Эренерола.
Верховная Рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине православную церковь. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. По мнению Зеленского, запрет УПЦ призван укрепить духовную независимость страны, пишет «Национальная служба новостей».
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