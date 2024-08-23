Посол Антонов пообещал Киеву суровое наказание за Курск от Путина

Президент России Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области. Киев ожидает суровое наказание. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — заявил Антонов в интервью для передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале. Он подчеркнул, что Владимир Путин уже принял решение о способе реакции на вторжение ВСУ в Курскую область.
6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область. Около 133 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов России. В 29 регионах открыты пункты временного размещения. Минобороны РФ сообщает о потерях Киева на курском направлении: более 4700 военнослужащих и 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Отмечается, что вторжение украинских диверсионно-разведывательных групп в Курскую область не изменит планы спецоперации. Член Совета при президенте РФ Александр Брод заявил, что атака ВСУ произошла по шаблону современных террористических и бандеровских групп, передает РАПСИ. Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что после начала боев в Курской области конфликт на Украине вступил в окончательную, но очень опасную стадию, сообщает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.