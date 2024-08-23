Посол Антонов пообещал Киеву суровое наказание за Курск от Путина

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Украина получит суровое наказание от Владимира Путина, заявил Антонов
Украина получит суровое наказание от Владимира Путина, заявил Антонов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент России Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области. Киев ожидает суровое наказание. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — заявил Антонов в интервью для передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале. Он подчеркнул, что Владимир Путин уже принял решение о способе реакции на вторжение ВСУ в Курскую область.

6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область. Около 133 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов России. В 29 регионах открыты пункты временного размещения. Минобороны РФ сообщает о потерях Киева на курском направлении: более 4700 военнослужащих и 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Отмечается, что вторжение украинских диверсионно-разведывательных групп в Курскую область не изменит планы спецоперации. Член Совета при президенте РФ Александр Брод заявил, что атака ВСУ произошла по шаблону современных террористических и бандеровских групп, передает РАПСИ. Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что после начала боев в Курской области конфликт на Украине вступил в окончательную, но очень опасную стадию, сообщает 360.ru.

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Президент России Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области. Киев ожидает суровое наказание. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — заявил Антонов в интервью для передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале. Он подчеркнул, что Владимир Путин уже принял решение о способе реакции на вторжение ВСУ в Курскую область. 6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область. Около 133 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов России. В 29 регионах открыты пункты временного размещения. Минобороны РФ сообщает о потерях Киева на курском направлении: более 4700 военнослужащих и 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Отмечается, что вторжение украинских диверсионно-разведывательных групп в Курскую область не изменит планы спецоперации. Член Совета при президенте РФ Александр Брод заявил, что атака ВСУ произошла по шаблону современных террористических и бандеровских групп, передает РАПСИ. Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что после начала боев в Курской области конфликт на Украине вступил в окончательную, но очень опасную стадию, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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