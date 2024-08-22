Аналитики назвали лучшие школы в ХМАО

В ХМАО составлен топ-10 школ по конкурентоспособности выпускников. Данные предоставили аналитики агентства RAEX.
«Рейтинг возглавил Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске. На втором месте — лицей №1 Нефтеюганска. Замыкает тройку — гимназия „Лаборатория Салахова“ в Сургуте», — следует из данных на сайте агентства.
Ниже расположились гимназия в Югорске и гимназия имени А.И. Яковлева в Урае. Далее в рейтинге следует лицей Нижневартовска и лицей №1 в Сургуте. На 8-й, 9-й и 10-й строчке рейтинга — гимназия №2 Нижневартовска, гимназия №2 Сургута и школа №13 в Нефтеюганске.
Данный рейтинг показывает, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России. Кроме того, учитывалось, на каком основании выпускник школы был зачислен в вуз: на бюджетной основе, в рамках целевого приема, на платной основе или без вступительных испытаний по результатам участия в олимпиадах.
Ранее три школы из ХМАО оказались в топе учебных заведений, выпускники которых поступили в главные российские ВУЗы. Так 166 место занял Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске, 435 место — лицей (Нижневартовск), а сургутский естественно-научный лицей на 468 месте.
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