На склонах гор в нацпарке Зигальга в Челябинской области выросли опята, которые являются чемпионами по скорости роста. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.
«Опята — настоящие чемпионы грибного мира по скорости роста. В среднем, каждый гриб за минуту может прибавить пять миллиметров. И многие деревья на склонах Зигальги сейчас обзавелись вот такими гирляндами», — говорится в сообщении на официальной странице парка «Зигальга».
В данный момент для роста опят созданы идеальные условия: в лесах прохладно и влажно. Поэтому урожай ожидается весомым. Эти грибы известны своей долгой историей, которая, по данным ученых, насчитывает около 400 миллионов лет. Согласно исследованиям, опята сохранили свое строение с момента появления на Земле во времена динозавров. За это время они разделились на съедобные и несъедобные виды, но в целом их строение осталось практически неизменным.
В Челябинской области растет множество разновидностей грибов. Из них 30 видов занесены в Красную книгу и охраняются законом, срывать их нельзя.
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