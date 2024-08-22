22 августа 2024

В челябинском нацпарке выросли опята-чемпионы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Опята. Stock
Опята могут расти по полсантиметра за минуту Фото:

На склонах гор в нацпарке Зигальга в Челябинской области выросли опята, которые являются чемпионами по скорости роста. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Опята — настоящие чемпионы грибного мира по скорости роста. В среднем, каждый гриб за минуту может прибавить пять миллиметров. И многие деревья на склонах Зигальги сейчас обзавелись вот такими гирляндами», — говорится в сообщении на официальной странице парка «Зигальга».

В данный момент для роста опят созданы идеальные условия: в лесах прохладно и влажно. Поэтому урожай ожидается весомым. Эти грибы известны своей долгой историей, которая, по данным ученых, насчитывает около 400 миллионов лет. Согласно исследованиям, опята сохранили свое строение с момента появления на Земле во времена динозавров. За это время они разделились на съедобные и несъедобные виды, но в целом их строение осталось практически неизменным.

В Челябинской области растет множество разновидностей грибов. Из них 30 видов занесены в Красную книгу и охраняются законом, срывать их нельзя.

Опята являются чемпионами по скорости роста
Опята являются чемпионами по скорости роста

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На склонах гор в нацпарке Зигальга в Челябинской области выросли опята, которые являются чемпионами по скорости роста. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка. «Опята — настоящие чемпионы грибного мира по скорости роста. В среднем, каждый гриб за минуту может прибавить пять миллиметров. И многие деревья на склонах Зигальги сейчас обзавелись вот такими гирляндами», — говорится в сообщении на официальной странице парка «Зигальга». В данный момент для роста опят созданы идеальные условия: в лесах прохладно и влажно. Поэтому урожай ожидается весомым. Эти грибы известны своей долгой историей, которая, по данным ученых, насчитывает около 400 миллионов лет. Согласно исследованиям, опята сохранили свое строение с момента появления на Земле во времена динозавров. За это время они разделились на съедобные и несъедобные виды, но в целом их строение осталось практически неизменным. В Челябинской области растет множество разновидностей грибов. Из них 30 видов занесены в Красную книгу и охраняются законом, срывать их нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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