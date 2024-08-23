В Чечне подарили квартиры спортсменам, выступившим на Олимпиаде-2024 за другие страны

В Чечне наградили призеров Олимпиады-2024, выступающих за Узбекистан и Албанию

23 августа 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

До Олимпиады в Париже российскую сборную не допустили Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 В Чечне наградили двух спортсменов, выступивших на Олимпиаде в Париже за сборные Узбекистана и Албании. Им подарили по квартире, а также вручили по 10 миллионов рублей. Спортсменов по приезде в Грозный лично встретил министр физической культуры и спорта республики Ахмат Кадыров. «Хочу отметить, что Разамбек Жамалов и Ислам Дудаев являются талантливыми и целеустремленными спортсменами. Многолетние упорные тренировки и дисциплина позволили им добиться столь высоких результатов», — подчеркнул Ахмат Кадыров в своем telegram-канале. Сообщение передает Sport24 . Он лично встретил спортсменов в аэропорту Грозного. Он также подчеркнул, что Фонд Кадырова подарил спортсменам по квартире. Также участникам Олимпиады вручили по 10 миллионов рублей. Разамбек Жамалов, выступающий за Узбекистан, стал золотым призером по вольной борьбе. Ислам Дудаев стал бронзовым призером в составе сборной Албании в весовой категории до 65 кг. Олимпиада-2024 в Париже завершилась 12 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чечне наградили двух спортсменов, выступивших на Олимпиаде в Париже за сборные Узбекистана и Албании. Им подарили по квартире, а также вручили по 10 миллионов рублей. Спортсменов по приезде в Грозный лично встретил министр физической культуры и спорта республики Ахмат Кадыров. «Хочу отметить, что Разамбек Жамалов и Ислам Дудаев являются талантливыми и целеустремленными спортсменами. Многолетние упорные тренировки и дисциплина позволили им добиться столь высоких результатов», — подчеркнул Ахмат Кадыров в своем telegram-канале. Сообщение передает Sport24. Он лично встретил спортсменов в аэропорту Грозного. Он также подчеркнул, что Фонд Кадырова подарил спортсменам по квартире. Также участникам Олимпиады вручили по 10 миллионов рублей. Разамбек Жамалов, выступающий за Узбекистан, стал золотым призером по вольной борьбе. Ислам Дудаев стал бронзовым призером в составе сборной Албании в весовой категории до 65 кг. Олимпиада-2024 в Париже завершилась 12 августа.