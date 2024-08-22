22 августа 2024

В Челябинске загорелось помещение над кинозалом крупного ТРК. Фото

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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, торговый центр, кинотеатр, проверка, игровые автоматы, трк
Пожар начался из-за аварийной работы электросети (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ночь на 23 августа произошел пожар в помещении над кинозалом торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сегодня ночью на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре „Алмаз“. Произошло возгорание на техническом этаже, расположенном над кинозалом №1», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе МЧС добавили, что на момент возгорания в помещении не было людей. В ТРК сработали системы противопожарной автоматики, персонал вывел из соседних кинозалов 65 посетителей, детей среди них не было.

«Также работники комплекса с помощью углекислотных огнетушителей боролись с возгоранием на ранней стадии. Полностью пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров оперативно прибывшим огнеборцам», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы регионального МЧС, причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования в помещении проекционной. Пострадавших в результата пожара нет.

Пожар произошел в ночь на 23 августа
Пожар произошел в ночь на 23 августа
Огнеборцы оперативно прибыли на место
Огнеборцы оперативно прибыли на место
Возгорание началось в помещении над кинозалом
Возгорание началось в помещении над кинозалом
Причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования
Причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования

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В Челябинске в ночь на 23 августа произошел пожар в помещении над кинозалом торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре „Алмаз“. Произошло возгорание на техническом этаже, расположенном над кинозалом №1», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе МЧС добавили, что на момент возгорания в помещении не было людей. В ТРК сработали системы противопожарной автоматики, персонал вывел из соседних кинозалов 65 посетителей, детей среди них не было. «Также работники комплекса с помощью углекислотных огнетушителей боролись с возгоранием на ранней стадии. Полностью пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров оперативно прибывшим огнеборцам», — отметили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы регионального МЧС, причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования в помещении проекционной. Пострадавших в результата пожара нет.
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