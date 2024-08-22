В Челябинске загорелось помещение над кинозалом крупного ТРК. Фото

23 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Пожар начался из-за аварийной работы электросети (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в ночь на 23 августа произошел пожар в помещении над кинозалом торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре „Алмаз“. Произошло возгорание на техническом этаже, расположенном над кинозалом №1», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе МЧС добавили, что на момент возгорания в помещении не было людей. В ТРК сработали системы противопожарной автоматики, персонал вывел из соседних кинозалов 65 посетителей, детей среди них не было. «Также работники комплекса с помощью углекислотных огнетушителей боролись с возгоранием на ранней стадии. Полностью пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров оперативно прибывшим огнеборцам», — отметили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы регионального МЧС, причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования в помещении проекционной. Пострадавших в результата пожара нет. Пожар произошел в ночь на 23 августа МЧС Челябинской области Огнеборцы оперативно прибыли на место МЧС Челябинской области Возгорание началось в помещении над кинозалом МЧС Челябинской области Причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования МЧС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ночь на 23 августа произошел пожар в помещении над кинозалом торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре „Алмаз“. Произошло возгорание на техническом этаже, расположенном над кинозалом №1», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе МЧС добавили, что на момент возгорания в помещении не было людей. В ТРК сработали системы противопожарной автоматики, персонал вывел из соседних кинозалов 65 посетителей, детей среди них не было. «Также работники комплекса с помощью углекислотных огнетушителей боролись с возгоранием на ранней стадии. Полностью пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров оперативно прибывшим огнеборцам», — отметили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы регионального МЧС, причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования в помещении проекционной. Пострадавших в результата пожара нет.