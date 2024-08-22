Губернатор Текслер предложил Москве пять кандидатов на пост мэра Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в администрацию президента РФ перечень кандидатов на пост главы столицы региона. В перечне пять фамилий, сообщил 23 августа источник URA.RU.
«В списке, отправленном в столицу, сразу два вице-губернатора — Андрей Фалейчик и Станислав Мошаров, глава Сосновского района (крупнейшего района-спутника Челябинска — ред.) Евгений Ваганов, председатель Контрольно-счетной палаты области региона Алексей Лошкин и депутат заксобрания Сергей Буяков. Окончательно все решится в сентябре, после всех проверок и оформления итоговой конфигурации гордумы Челябинска», — пояснил инсайдер.
В пресс-службе областного правительства воздержались от комментариев. Действующий градоначальник Наталья Котова является самым вероятным кандидатом в члены Совета Федерации от исполнительной власти региона после сентябрьских выборов. Помимо городской думы Челябинска, горожанам предстоит проголосовать за губернатора региона.
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