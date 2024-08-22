22 августа 2024

Экс-сотрудник департамента АПК занял важный пост в структуре курганских властей. Инсайд URA.RU подтвердился

Чиновник Шиховцев стал замначальника управления курганского депэкономразвития
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
В департаменте экономразвития новый замначальника управления развития рыночной инфраструктуры Фото:

Экс-начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Курганской области Анатолий Шиховцев занял руководящую должность в департаменте экономического развития региона. Его назначали заместителем начальника управления развития рыночной инфраструктуры — начальником отдела развития предпринимательства и инноваций. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям.

«Анатолий Шиховцев получил должность заместителя начальника управления развития рыночной инфраструктуры в экономическом департаменте региона», — рассказал инсайдер. Информация о его назначении также подтверждается на сайте ведомства.

После увольнения из агропромышленного ведомства Шиховцев недолгое время работал в экономическом департаменте в качестве эксперта. На руководящую должность также претендовали бывший главный специалист департамента АПК Людмила Гладковская и заведующая сектором документационного обеспечения ГЖИ региона Альбина Глинских. По словам инсайдера, им не хватило управленческого опыта для получения должности заместителя управления.

Ранее URA.RU писало, что экс-директора курганского департамента АПК Павел Кощеев устроился на работу в правительство Чукотки. Бывший руководитель агропромышленного ведомства региона получил должность врио заместителя главы автономного округа Владислава Кузнецова.

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Экс-начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Курганской области Анатолий Шиховцев занял руководящую должность в департаменте экономического развития региона. Его назначали заместителем начальника управления развития рыночной инфраструктуры — начальником отдела развития предпринимательства и инноваций. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям. «Анатолий Шиховцев получил должность заместителя начальника управления развития рыночной инфраструктуры в экономическом департаменте региона», — рассказал инсайдер. Информация о его назначении также подтверждается на сайте ведомства. После увольнения из агропромышленного ведомства Шиховцев недолгое время работал в экономическом департаменте в качестве эксперта. На руководящую должность также претендовали бывший главный специалист департамента АПК Людмила Гладковская и заведующая сектором документационного обеспечения ГЖИ региона Альбина Глинских. По словам инсайдера, им не хватило управленческого опыта для получения должности заместителя управления. Ранее URA.RU писало, что экс-директора курганского департамента АПК Павел Кощеев устроился на работу в правительство Чукотки. Бывший руководитель агропромышленного ведомства региона получил должность врио заместителя главы автономного округа Владислава Кузнецова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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