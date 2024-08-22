В Свердловской области в 2024 году откроют 8 новых школ, на них потратили млрд рублей

В Свердловской области в 2024 откроют восемь новых школ, три из них начнут работу уже 1 сентября. Еще 16 образовательных учреждений к этому моменту полностью отремонтируют. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.
«В числе трех построенных к новому учебному году школ — Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга [...] Новые современные школы 1 сентября откроют свои двери для ребят, проживающих в Чкаловском и Академическом районах уральской столицы — № 300 на улице Рощинской и № 133 на улице Академика Ландау. До конца года завершится строительство еще пяти школ в Екатеринбурге, Березовском, рабочем поселке Пышма, Краснотурьинске, посёлке Кедровое», — уточнили в ДИПе.
На все работы в рамках федеральной программы было направлено около 1 млрд рублей из консолидированного бюджета. Свыше 300 млн рублей — областные средства.
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