22 августа 2024

В Свердловской области в 2024 году откроют 8 новых школ, на них потратили млрд рублей

В Свердловской области в 2024 году откроют 8 новых школ
© Служба новостей «URA.RU»
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На ремонт направлено около 1 млрд рублей, в числе которых свыше 300 миллионов рублей – областные средства
На ремонт направлено около 1 млрд рублей, в числе которых свыше 300 миллионов рублей – областные средства Фото:

В Свердловской области в 2024 откроют восемь новых школ, три из них начнут работу уже 1 сентября. Еще 16 образовательных учреждений к этому моменту полностью отремонтируют. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. 

«В числе трех построенных к новому учебному году школ — Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга [...] Новые современные школы 1 сентября откроют свои двери для ребят, проживающих в Чкаловском и Академическом районах уральской столицы — № 300 на улице Рощинской и № 133 на улице Академика Ландау. До конца года завершится строительство еще пяти школ в Екатеринбурге, Березовском, рабочем поселке Пышма, Краснотурьинске, посёлке Кедровое», — уточнили в ДИПе.

На все работы в рамках федеральной программы было направлено около 1 млрд рублей из консолидированного бюджета. Свыше 300 млн рублей — областные средства.

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В Свердловской области в 2024 откроют восемь новых школ, три из них начнут работу уже 1 сентября. Еще 16 образовательных учреждений к этому моменту полностью отремонтируют. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.  «В числе трех построенных к новому учебному году школ — Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга [...] Новые современные школы 1 сентября откроют свои двери для ребят, проживающих в Чкаловском и Академическом районах уральской столицы — № 300 на улице Рощинской и № 133 на улице Академика Ландау. До конца года завершится строительство еще пяти школ в Екатеринбурге, Березовском, рабочем поселке Пышма, Краснотурьинске, посёлке Кедровое», — уточнили в ДИПе. На все работы в рамках федеральной программы было направлено около 1 млрд рублей из консолидированного бюджета. Свыше 300 млн рублей — областные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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