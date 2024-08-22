22 августа 2024

Мигрант, пытавшийся подкупить челябинского следователя, остался в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
Мигранта оставили в СИЗО до 1 октября Фото:

Гражданин Азербайджана Гасимов Элчин Камил оглы, обвиняемый в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область), остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Постановлением Центрального райсуда Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину, который обвиняется по п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Апелляционная инстанция Челябинского облсуда с учетом позиции прокурора меру пресечения в виде заключения под стражей оставила без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокат Гасимова в апелляционной жалобе просил суд смягчить своему подзащитному меру пресечения. Он просил назначить ограничения, не связанные с изоляцией. Все его доводы остались без удовлетворения. Мигрант пробудет в СИЗО до 1 октября.

Гасимов попытался передать взятку следователю за прекращение уголовного дела. Сумма подношения составляла 300 тысяч рублей. Сотрудник незамедлительно сообщили обо всем начальству. Мигрант был задержан на месте преступления.

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Гражданин Азербайджана Гасимов Элчин Камил оглы, обвиняемый в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область), остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину, который обвиняется по п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Апелляционная инстанция Челябинского облсуда с учетом позиции прокурора меру пресечения в виде заключения под стражей оставила без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокат Гасимова в апелляционной жалобе просил суд смягчить своему подзащитному меру пресечения. Он просил назначить ограничения, не связанные с изоляцией. Все его доводы остались без удовлетворения. Мигрант пробудет в СИЗО до 1 октября. Гасимов попытался передать взятку следователю за прекращение уголовного дела. Сумма подношения составляла 300 тысяч рублей. Сотрудник незамедлительно сообщили обо всем начальству. Мигрант был задержан на месте преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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