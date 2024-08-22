Происшествия Криминал Мигрант, пытавшийся подкупить челябинского следователя, остался в СИЗО 23 августа 2024 в 13:11 Размер текста - 17 + Мигранта оставили в СИЗО до 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданин Азербайджана Гасимов Элчин Камил оглы, обвиняемый в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область), остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину, который обвиняется по п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Апелляционная инстанция Челябинского облсуда с учетом позиции прокурора меру пресечения в виде заключения под стражей оставила без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокат Гасимова в апелляционной жалобе просил суд смягчить своему подзащитному меру пресечения. Он просил назначить ограничения, не связанные с изоляцией. Все его доводы остались без удовлетворения. Мигрант пробудет в СИЗО до 1 октября. Гасимов попытался передать взятку следователю за прекращение уголовного дела. Сумма подношения составляла 300 тысяч рублей. Сотрудник незамедлительно сообщили обо всем начальству. Мигрант был задержан на месте преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Гражданин Азербайджана Гасимов Элчин Камил оглы, обвиняемый в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область), остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину, который обвиняется по п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Апелляционная инстанция Челябинского облсуда с учетом позиции прокурора меру пресечения в виде заключения под стражей оставила без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокат Гасимова в апелляционной жалобе просил суд смягчить своему подзащитному меру пресечения. Он просил назначить ограничения, не связанные с изоляцией. Все его доводы остались без удовлетворения. Мигрант пробудет в СИЗО до 1 октября. Гасимов попытался передать взятку следователю за прекращение уголовного дела. Сумма подношения составляла 300 тысяч рублей. Сотрудник незамедлительно сообщили обо всем начальству. Мигрант был задержан на месте преступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям