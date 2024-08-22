Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Октябрьский район, который считается самым труднодоступным в регионе. Населенные пункты муниципалитета находятся по обеим сторонам реки Обь, что осложняет транспортную мобильность населения. В программе Кухарука общение с местными чиновниками, осмотр ряда объектов строительства и благоустройства, а также встреча с населением. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
13:32 Руководящая команда Октябрьского района собралась на встречу с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. Глава округа обозначил самые волнующие жителей муниципалитета вопросы. Они связаны с здравоохранением, благоустройством и ЖКХ. «Где-то вопросы связаны с качеством воды, услуг по водоснабжению. Просьба — отреагировать профильному департаменту. Определить потребность в капитальном ремонте», — отметил Кухарук.
13:44 Кухарук отметил, что Октябрьский район испытывает трудности с привлечением инвесторов для расселения аварийного жилья. Глава округа поручил подчиненным составить карту комплексного развития территории. Это поможет определиться с населенными пунктами района, где есть сложности со строительством. Туда направят застройщиков с округа.
13:57 Исполнительный директор АО «Тобольский речной порт» Сергей Федоров предложил помощь Сергинскому речному порту в перевозках строительных материалов и других грузов. Врио губернатора ХМАО Кухарук отметил безопасность и экономическую выгоду водного транспорта. «Поставим задачу, чтобы вас включили в логистические цепочки при рассмотрении потенциальных инвесторов», — прокомментировал глава округа.
14:06 Зампредседателя думы Октябрьского района Ольга Гребенникова попросила главу округа организовать капремонт в местных школах. Руслан Кухарук ответил, что модернизация детской школы искусств в Талинке и детской музшколы в Перегребном планируется в 2025 году. Он пообещал взять процесс на контроль и проследить за сроками
14:15 Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков случайно встретился с главой округа Русланом Кухаруком в Октябрьском районе. Маненков приехал в муниципалитет, чтобы посетить Свято-Троицкий Кондинский монастырь. Оказалось, перед встречей с управленческой командой района Кухарук посетил монастырь. Встретившись, народные избранники обсудили вопрос строительства братского корпуса. «Несмотря на то, что монастырь находится на территории Октябрьского района, он относится к Белоярскому благочинию. Когда Руслан Николаевич посещал нашу территорию, я ему рассказал об этом удивительном намоленном месте и предложил посетить вместе. Мне очень приятно, что сегодня врио губернатора начал свою рабочую поездку в Октябрьском районе именно с посещения монастыря», — рассказал Маненков.
14:22 Кухарук подвел итоги встречи с управленческой командой Октябрьского района. «Мне было важно услышать людей, которые представляют интересы жителей. Погрузиться в историю вопросов и узнать, что сегодня является первоочередным. Спасибо за откровенный диалог», — отметил глава округа.
14:24 Врио губернатора ХМАО проведет встречу с жителями Октябрьского района в Приобье. Она состоится во второй половине дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!