Екатеринбурженка подала в суд на супермаркет, обидевшись на грубое отношение

Екатеринбурженка подала в суд на супермаркет из-за предвзятого отношения

23 августа 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Женщине показалось, что в «Верном» ей были не рады Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге женщина подала в суд на магазин «Верный» из-за предвзятого, по ее мнению, отношения со стороны кассира. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Жительница Екатеринбурга Екатерина М. решила, что ее невзлюбили сотрудники магазина „Верный“ и задалась целью наказать их через суд. Поводом послужил эпизод грубого, по ее мнению, обслуживания в магазине на Крауля, 4 в июне прошлого года», — сообщили в ведомстве. Кассир якобы небрежно передал женщине сдачу и сунул в руку чек, Екатерина не увидела в нем список товаров и ФИО продавца. Она решила обратиться к руководству с жалобой, но ответа так и не получила. Тогда екатеринбурженка обратилась в Верх-Исетский районный суд, чтобы получить моральную компенсацию, свои страдания она оценила в пять тысяч рублей. Ходить в другие магазины, указала пострадавшая, она не может, потому что они находятся далеко от дома. Тем не менее, суд в удовлетворении иска Екатерине отказал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге женщина подала в суд на магазин «Верный» из-за предвзятого, по ее мнению, отношения со стороны кассира. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Жительница Екатеринбурга Екатерина М. решила, что ее невзлюбили сотрудники магазина „Верный“ и задалась целью наказать их через суд. Поводом послужил эпизод грубого, по ее мнению, обслуживания в магазине на Крауля, 4 в июне прошлого года», — сообщили в ведомстве. Кассир якобы небрежно передал женщине сдачу и сунул в руку чек, Екатерина не увидела в нем список товаров и ФИО продавца. Она решила обратиться к руководству с жалобой, но ответа так и не получила. Тогда екатеринбурженка обратилась в Верх-Исетский районный суд, чтобы получить моральную компенсацию, свои страдания она оценила в пять тысяч рублей. Ходить в другие магазины, указала пострадавшая, она не может, потому что они находятся далеко от дома. Тем не менее, суд в удовлетворении иска Екатерине отказал.