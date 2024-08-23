Екатеринбурженка подала в суд на супермаркет, обидевшись на грубое отношение

Екатеринбурженка подала в суд на супермаркет из-за предвзятого отношения
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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , касса, кассир
Женщине показалось, что в «Верном» ей были не рады Фото:

В Екатеринбурге женщина подала в суд на магазин «Верный» из-за предвзятого, по ее мнению, отношения со стороны кассира. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Жительница Екатеринбурга Екатерина М. решила, что ее невзлюбили сотрудники магазина „Верный“ и задалась целью наказать их через суд. Поводом послужил эпизод грубого, по ее мнению, обслуживания в магазине на Крауля, 4 в июне прошлого года», — сообщили в ведомстве. Кассир якобы небрежно передал женщине сдачу и сунул в руку чек, Екатерина не увидела в нем список товаров и ФИО продавца. Она решила обратиться к руководству с жалобой, но ответа так и не получила.

Тогда екатеринбурженка обратилась в Верх-Исетский районный суд, чтобы получить моральную компенсацию, свои страдания она оценила в пять тысяч рублей. Ходить в другие магазины, указала пострадавшая, она не может, потому что они находятся далеко от дома. Тем не менее, суд в удовлетворении иска Екатерине отказал.

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В Екатеринбурге женщина подала в суд на магазин «Верный» из-за предвзятого, по ее мнению, отношения со стороны кассира. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Жительница Екатеринбурга Екатерина М. решила, что ее невзлюбили сотрудники магазина „Верный“ и задалась целью наказать их через суд. Поводом послужил эпизод грубого, по ее мнению, обслуживания в магазине на Крауля, 4 в июне прошлого года», — сообщили в ведомстве. Кассир якобы небрежно передал женщине сдачу и сунул в руку чек, Екатерина не увидела в нем список товаров и ФИО продавца. Она решила обратиться к руководству с жалобой, но ответа так и не получила. Тогда екатеринбурженка обратилась в Верх-Исетский районный суд, чтобы получить моральную компенсацию, свои страдания она оценила в пять тысяч рублей. Ходить в другие магазины, указала пострадавшая, она не может, потому что они находятся далеко от дома. Тем не менее, суд в удовлетворении иска Екатерине отказал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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