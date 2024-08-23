В деле серийного убийцы и насильника Миргорода появились новые жертвы

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Московского маньяка обвиняют в убийстве 16 жертв
Московского маньяка обвиняют в убийстве 16 жертв Фото:

Серийному убийце из Москвы Владимиру Миргороду предъявляют обвинения по дополнительным пяти эпизодам. Он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

«Расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а, к“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) — пять эпизодов», — говорится в сообщении.

В материалах уголовного дела указано, что в ходе расследования были проведены экспертизы, которые подтвердили виновность Миргорода в совершении преступлений. Следственный комитет продолжает выявлять подробности дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода.

В 2012 году он был приговорен к пожизненному заключению за серию убийств, совершенных в период с 2002 по 2004 годы в Москве и Московской области. За это время Миргород убил 15 женщин и одного подростка, при этом некоторые из его жертв были изнасилованы перед убийством. Всех своих жертв он задушил.

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Серийному убийце из Москвы Владимиру Миргороду предъявляют обвинения по дополнительным пяти эпизодам. Он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК. «Расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а, к“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) — пять эпизодов», — говорится в сообщении. В материалах уголовного дела указано, что в ходе расследования были проведены экспертизы, которые подтвердили виновность Миргорода в совершении преступлений. Следственный комитет продолжает выявлять подробности дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода. В 2012 году он был приговорен к пожизненному заключению за серию убийств, совершенных в период с 2002 по 2004 годы в Москве и Московской области. За это время Миргород убил 15 женщин и одного подростка, при этом некоторые из его жертв были изнасилованы перед убийством. Всех своих жертв он задушил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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