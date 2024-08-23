В деле серийного убийцы и насильника Миргорода появились новые жертвы

Серийному убийце из Москвы Владимиру Миргороду предъявляют обвинения по дополнительным пяти эпизодам. Он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
«Расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а, к“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) — пять эпизодов», — говорится в сообщении.
В материалах уголовного дела указано, что в ходе расследования были проведены экспертизы, которые подтвердили виновность Миргорода в совершении преступлений. Следственный комитет продолжает выявлять подробности дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода.
В 2012 году он был приговорен к пожизненному заключению за серию убийств, совершенных в период с 2002 по 2004 годы в Москве и Московской области. За это время Миргород убил 15 женщин и одного подростка, при этом некоторые из его жертв были изнасилованы перед убийством. Всех своих жертв он задушил.
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