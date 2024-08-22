22 августа 2024

В ХМАО ограничат движение между Сургутом и Нижневартовском

Дорожники планируют ремонт дороги Сургут-Нижневартовск
© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге Сургут-Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта
На дороге Сургут-Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта Фото:

На трассе между Сургутом и Нижневартовском ночью с 27 по 28 августа будет временно ограничено движение транспорта. Перекрытие связано с ремонтными работами на участке трассы.

«На автомобильной трассе Сургут — Нижневартовск с 213  по 217 км будет ограничено движение с 27 по 28 августа. Связано это с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги», — сообщил Управтодор в telegram-канале.

Ограничение будет действовать с 23:00 до 04:00. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать возможных неудобств.

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На трассе между Сургутом и Нижневартовском ночью с 27 по 28 августа будет временно ограничено движение транспорта. Перекрытие связано с ремонтными работами на участке трассы. «На автомобильной трассе Сургут — Нижневартовск с 213  по 217 км будет ограничено движение с 27 по 28 августа. Связано это с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги», — сообщил Управтодор в telegram-канале. Ограничение будет действовать с 23:00 до 04:00. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать возможных неудобств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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