В ХМАО ограничат движение между Сургутом и Нижневартовском

На дороге Сургут-Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта
На трассе между Сургутом и Нижневартовском ночью с 27 по 28 августа будет временно ограничено движение транспорта. Перекрытие связано с ремонтными работами на участке трассы.
«На автомобильной трассе Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 км будет ограничено движение с 27 по 28 августа. Связано это с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги», — сообщил Управтодор в telegram-канале.
Ограничение будет действовать с 23:00 до 04:00. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать возможных неудобств.
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