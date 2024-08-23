Главврач Антон Рыжий рассказал челябинским мамам, как подготовить ребенка к школе. Фото, видео

Челябинский врач Рыжий: настраивать режим ребенка к школе нужно за две недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыжий Антон. Челябинск, рыжий антон
Встреча с челябинскими мамами прошла в Штабе общественной поддержки Фото:

Главный врач городской детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий 23 августа провел встречу с мамами, где рассказал о том, как скорректировать режим дня к началу учебного года. Также Рыжий отметил, что подготовку нужно начинать за две недели до школы, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Я расскажу, как помочь родителю и ребенку адаптироваться к переходу из летнего периода в школьный. Начинать надо со взрослых. Именно наш настрой и режим дня определяет самочувствие ребенка. Поэтому перестраиваем заранее свой режим дня и питания под будущий режим школьника», — сообщил URA.RU Антон Рыжий.

Во время круглого стола главврач обсудил с мамочками тактику безопасной подготовки к учебному году и ответил на их вопросы. Особое внимание Рыжий уделил самим взрослым. Он подчеркнул, что родители не должны забывать про себя — эмоциональное состояние взрослого напрямую влияет на детей.

Для перестройки режима дня школьнику потребуется минимум две недели. Врач посоветовал мамам начинать заранее будить ребенка в то время, в которое нужно будет просыпаться в школу. Чтобы избежать стресса во время утреннего подъема, следует всячески завлекать ребенка спокойными музыкой или мультфильмами. Как уточнил Рыжий, вопрос с питанием решается похожим способом. Организм школьника должен привыкнуть к еде в то время, которое совпадает с обедом в школе. Для обретения привычки нужно планировать трапезу в один и тот же час. Не стоит забывать и про завтрак, который заряжает силами на весь день.

Антон Рыжий также высказался о принятии витаминов перед началом осени. Мамам он рекомендовал на время забыть о существовании глицина, цинка, магния и поливитаминов. Взамен врач наказал добавлять в рацион больше сезонных овощей, фруктов и ягод.

Огромную роль в адаптации ребенка играет и ментальное здоровье. Детский врач считает необходимым окутать свое дите любовью и интересоваться его жизнью. Стресс и те сложности, которые возникают в новом коллективе, он предложил компенсировать улыбкой, вкусной едой, маленькими подарками.

Сна у ученика в первую очередь должно быть достаточно. Рыжий сообщил, что компьютерные игры и любая активность перед засыпанием возбуждают нервную систему. В дальнейшем это повлияет на качество сна. В виде «снотворного» главврач порекомендовал спокойные беседы или чтение книжек.

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Главный врач городской детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий 23 августа провел встречу с мамами, где рассказал о том, как скорректировать режим дня к началу учебного года. Также Рыжий отметил, что подготовку нужно начинать за две недели до школы, передает корреспондент URA.RU с места события. «Я расскажу, как помочь родителю и ребенку адаптироваться к переходу из летнего периода в школьный. Начинать надо со взрослых. Именно наш настрой и режим дня определяет самочувствие ребенка. Поэтому перестраиваем заранее свой режим дня и питания под будущий режим школьника», — сообщил URA.RU Антон Рыжий. Во время круглого стола главврач обсудил с мамочками тактику безопасной подготовки к учебному году и ответил на их вопросы. Особое внимание Рыжий уделил самим взрослым. Он подчеркнул, что родители не должны забывать про себя — эмоциональное состояние взрослого напрямую влияет на детей. Для перестройки режима дня школьнику потребуется минимум две недели. Врач посоветовал мамам начинать заранее будить ребенка в то время, в которое нужно будет просыпаться в школу. Чтобы избежать стресса во время утреннего подъема, следует всячески завлекать ребенка спокойными музыкой или мультфильмами. Как уточнил Рыжий, вопрос с питанием решается похожим способом. Организм школьника должен привыкнуть к еде в то время, которое совпадает с обедом в школе. Для обретения привычки нужно планировать трапезу в один и тот же час. Не стоит забывать и про завтрак, который заряжает силами на весь день. Антон Рыжий также высказался о принятии витаминов перед началом осени. Мамам он рекомендовал на время забыть о существовании глицина, цинка, магния и поливитаминов. Взамен врач наказал добавлять в рацион больше сезонных овощей, фруктов и ягод. Огромную роль в адаптации ребенка играет и ментальное здоровье. Детский врач считает необходимым окутать свое дите любовью и интересоваться его жизнью. Стресс и те сложности, которые возникают в новом коллективе, он предложил компенсировать улыбкой, вкусной едой, маленькими подарками. Сна у ученика в первую очередь должно быть достаточно. Рыжий сообщил, что компьютерные игры и любая активность перед засыпанием возбуждают нервную систему. В дальнейшем это повлияет на качество сна. В виде «снотворного» главврач порекомендовал спокойные беседы или чтение книжек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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