Проект наземного метро в Екатеринбурге везут в Москву ради денег

Проект наземного метро в Екатеринбурге прошел технико-экономическую экспертизу

23 августа 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Проект «Новокольцовский» входит в состав федеральной инициативы «Мобильный город» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проект строительства новой ветки наземного метро в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга достиг ключевого этапа, поскольку технико-экономическое обоснование было успешно завершено. Сейчас документы готовятся представить правительству РФ, чтобы получить федеральное финансирование. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «По „Новокольцовскому“ за счет ОАО „РЖД“ выполнено обоснование инвестиций (технико-экономическое обоснование проекта). После согласования оно будет передано в правительство РФ для принятия решения о выделении федерального финансирования. Документация по планировке и межеванию территории подготовлена», — отметили в ведомстве. На транспорте можно комфортно и без пробок добраться в отдаленные районы столицы Урала — Вторчермет, поселок Шувакиш, аэропорт Кольцово, Шарташ, Уктус, Компрессорный завод. Пассажирам доступны семь направлений, по которым сейчас курсируют 125 электричек, а в летнем графике их количество вырастет до 137. Всего по единому тарифу можно попасть на 35 станций и остановочных пунктов «наземного метро». Проект «Новокольцовский» входит в состав федеральной инициативы «Мобильный город», которая является частью программы социально-экономического развития России до 2030 года. Каждый день в рамках зоны действия единого городского тарифа (ЕГТ) пригородные поезда обеспечивают перевозку свыше 9 000 пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект строительства новой ветки наземного метро в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга достиг ключевого этапа, поскольку технико-экономическое обоснование было успешно завершено. Сейчас документы готовятся представить правительству РФ, чтобы получить федеральное финансирование. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «По „Новокольцовскому“ за счет ОАО „РЖД“ выполнено обоснование инвестиций (технико-экономическое обоснование проекта). После согласования оно будет передано в правительство РФ для принятия решения о выделении федерального финансирования. Документация по планировке и межеванию территории подготовлена», — отметили в ведомстве. На транспорте можно комфортно и без пробок добраться в отдаленные районы столицы Урала — Вторчермет, поселок Шувакиш, аэропорт Кольцово, Шарташ, Уктус, Компрессорный завод. Пассажирам доступны семь направлений, по которым сейчас курсируют 125 электричек, а в летнем графике их количество вырастет до 137. Всего по единому тарифу можно попасть на 35 станций и остановочных пунктов «наземного метро». Проект «Новокольцовский» входит в состав федеральной инициативы «Мобильный город», которая является частью программы социально-экономического развития России до 2030 года. Каждый день в рамках зоны действия единого городского тарифа (ЕГТ) пригородные поезда обеспечивают перевозку свыше 9 000 пассажиров.