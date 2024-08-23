На пост мэра Миасса претендуют пять человек

Заявления на пост главы Миасса (Челябинская область) подали пять человек. Как сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, прием документов завершился 23 августа.
«Документы на конкурс подали врио главы Олег Буданов, начальник теротдела мэрии Руслан Ветлугин и директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода „Урал“, депутат горсобрания Юрий Ефименко. Также документы подали гендиректор ООО „Аргус групп М“ Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков», — сообщил Мошаров.
После завершения подачи документов будет создана конкурсная комиссия из трех депутатов горсобрания и трех представителей губернатора. Комиссия проведет два заседания. На первом рассмотрят результаты проверки поданных документов, на втором очно проведут собеседования с кандидатами. Затем комиссия представит депутатам горсобрания наиболее достойных претендентов. Из отобранных комиссией кандидатов в октябре депутаты горсобрания выберут нового мэра Миасса.
Прежний мэр Миасса Егор Ковальчук сложил полномочия в июле. Он назначен главой правительства Луганской народной республики.
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