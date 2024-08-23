На пост мэра Миасса претендуют пять человек

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Экс-мэр Миасса Егор Ковальчук возглавил правительство ЛНР
Экс-мэр Миасса Егор Ковальчук возглавил правительство ЛНР Фото:

Заявления на пост главы Миасса (Челябинская область) подали пять человек. Как сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, прием документов завершился 23 августа.

«Документы на конкурс подали врио главы Олег Буданов, начальник теротдела мэрии Руслан Ветлугин и директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода „Урал“, депутат горсобрания Юрий Ефименко. Также документы подали гендиректор ООО „Аргус групп М“ Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков», — сообщил Мошаров.

После завершения подачи документов будет создана конкурсная комиссия из трех депутатов горсобрания и трех представителей губернатора. Комиссия проведет два заседания. На первом рассмотрят результаты проверки поданных документов, на втором очно проведут собеседования с кандидатами. Затем комиссия представит депутатам горсобрания наиболее достойных претендентов. Из отобранных комиссией кандидатов в октябре депутаты горсобрания выберут нового мэра Миасса.

Прежний мэр Миасса Егор Ковальчук сложил полномочия в июле. Он назначен главой правительства Луганской народной республики.

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Заявления на пост главы Миасса (Челябинская область) подали пять человек. Как сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, прием документов завершился 23 августа. «Документы на конкурс подали врио главы Олег Буданов, начальник теротдела мэрии Руслан Ветлугин и директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода „Урал“, депутат горсобрания Юрий Ефименко. Также документы подали гендиректор ООО „Аргус групп М“ Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков», — сообщил Мошаров. После завершения подачи документов будет создана конкурсная комиссия из трех депутатов горсобрания и трех представителей губернатора. Комиссия проведет два заседания. На первом рассмотрят результаты проверки поданных документов, на втором очно проведут собеседования с кандидатами. Затем комиссия представит депутатам горсобрания наиболее достойных претендентов. Из отобранных комиссией кандидатов в октябре депутаты горсобрания выберут нового мэра Миасса. Прежний мэр Миасса Егор Ковальчук сложил полномочия в июле. Он назначен главой правительства Луганской народной республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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