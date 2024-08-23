Бизнесмены скупают крупные производственные базы в Челябинске

За июль 2024 года спрос на покупку больших производственных баз вырос на 13% Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Челябинске за июль 2024 года спрос на покупку больших производственных баз вырос на 13%, а на услуги таких компаний — на 14%. На данный момент средняя стоимость производственных помещений составляет 67 миллионов рублей. Подобная недвижимость продается по 32 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске за месяц количество объявлений о покупке производственных помещений выросло на 13%, а спрос на услуги таких компаний и мастеров — на 14%. Объекты в среднем продаются по 67 миллионов рублей. По 32 тысячи рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

Стоимость аренды крупных производственных помещений в Челябинске на данный момент составляет 250 тысяч рублей в месяц. Объекты сдаются за 205 рублей в месяц.

В июле 2024 года больше всего производственных площадей продавалось в Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Казани и Самаре. Спрос за месяц вырос в среднем по России на 6%, а чаще всего такие помещения искали покупатели в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Новосибирске.

Меньше всего производственные помещения в пересчете на квадратные метры по итогам июля 2024 года стоили в Туле (7,5 тысяч рублей), Томске (9,6 тысяч рублей), Волгограде (10,5 тысяч рублей) и Астрахани (10,9 тысяч рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (112 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (58,3 тысячи рублей) и Екатеринбурге (56,4 тысячи рублей).