В Челябинской области военного отправили в колонию за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил в колонию военнослужащего, самовольно оставившего место службы и отказавшегося участвовать в боевых действиях по приказу командира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он получил четыре года лишения свободы.
«За самовольное оставление части и отказ от исполнения приказа командира об участии в военных или боевых действиях военнослужащий приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Военного судили по двум статьям: 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы) и 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговор выносился исходя из совокупности преступлений, путем сложения наказаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!