В Челябинской области военного отправили в колонию за самоволку

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Военный отправился в колонию на четыре года Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил в колонию военнослужащего, самовольно оставившего место службы и отказавшегося участвовать в боевых действиях по приказу командира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он получил четыре года лишения свободы.

«За самовольное оставление части и отказ от исполнения приказа командира об участии в военных или боевых действиях военнослужащий приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Военного судили по двум статьям: 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы) и 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговор выносился исходя из совокупности преступлений, путем сложения наказаний.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил в колонию военнослужащего, самовольно оставившего место службы и отказавшегося участвовать в боевых действиях по приказу командира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он получил четыре года лишения свободы. «За самовольное оставление части и отказ от исполнения приказа командира об участии в военных или боевых действиях военнослужащий приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военного судили по двум статьям: 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы) и 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговор выносился исходя из совокупности преступлений, путем сложения наказаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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