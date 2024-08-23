Cиловики освободили заложников и ликвидировали террористов в колонии в Суровикино

Спецназ ликвидировал Рустамчона Наврузи, который попытался привести в действие жилет смертника (архивное фото)
новость из сюжетаЗаключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области
В Суровикино Волгоградской области завершился штурм захваченной исправительной колонии ИК-19, который продлился полчаса. По информации Mash, все четверо террориста были ликвидированы.
«Террористов ликвидировали в первые минуты штурма. По ним отработали снайперы СОБР Росгвардии», — передает Mash. Операция началась в 16:00 и закончилась в 16:30.
В ходе штурма 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи попытался привести в действие жилет смертника. Однако система не сработала, и спецназ успел ликвидировать его.
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