Cиловики освободили заложников и ликвидировали террористов в колонии в Суровикино

Mash: во время штурма ИК-19 в Суровикино все террористы ликвидированы
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Спецназ ликвидировал Рустамчона Наврузи, который попытался привести в действие жилет смертника (архивное фото) Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В Суровикино Волгоградской области завершился штурм захваченной исправительной колонии ИК-19, который продлился полчаса. По информации Mash, все четверо террориста были ликвидированы.

«Террористов ликвидировали в первые минуты штурма. По ним отработали снайперы СОБР Росгвардии», — передает Mash. Операция началась в 16:00 и закончилась в 16:30.

В ходе штурма 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи попытался привести в действие жилет смертника. Однако система не сработала, и спецназ успел ликвидировать его.

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В Суровикино Волгоградской области завершился штурм захваченной исправительной колонии ИК-19, который продлился полчаса. По информации Mash, все четверо террориста были ликвидированы. «Террористов ликвидировали в первые минуты штурма. По ним отработали снайперы СОБР Росгвардии», — передает Mash. Операция началась в 16:00 и закончилась в 16:30. В ходе штурма 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи попытался привести в действие жилет смертника. Однако система не сработала, и спецназ успел ликвидировать его.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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