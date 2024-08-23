Как себя чувствуют пострадавшие после захвата колонии в Суровикино

KP: среди пострадавших при бунте в ИК-19 — начальник колонии Девятов
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На месте происшествия в Суровикино работают несколько дежурных бригад скорой помощи, пострадавших при бунте сотрудников ФСИН оперируют
На месте происшествия в Суровикино работают несколько дежурных бригад скорой помощи, пострадавших при бунте сотрудников ФСИН оперируют Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Двое пострадавших при захвате террористами ИК-19 в Суровикино (Волгоградская область) находятся в тяжелом состоянии. Всего, в настоящий момент, известно о пятерых раненых, один их которых — заключенный. Еще один — начальник колонии Андрей Девятов. URA.RU приводит подробности о состоянии здоровья потерпевших.

Усиленно работают несколько медицинских бригад

Как рассказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, в центральную районную больницу были госпитализированы четверо сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). В настоящий момент двое находятся в тяжелом состоянии, здоровье остальных двух оценивается как средней тяжести. Сейчас в операции задействованы несколько медицинских бригад. Слова Себелева приводит telegram-канал областной администрации. Он также уточнил, что на месте дежурят три бригады скорой помощи территориального центра катастроф.

«Достаточной количество медикаментов и компонентов крови. Оказание помощи пострадавшим находится под контролем», — подчеркнул Анатолий Себелев. 

Факт госпитализации сотрудников ФСИН также подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что в состоянии готовности находятся силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда. 

Предварительные данные о пострадавших 

По информации журналистов, в ходе нападения пострадали пять человек. Они приводят предварительные данные о пострадавших. Информация не является официальной. 

Первый пострадавший — Роман Пономарев. Он является сотрудником исправительной колонии. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что он женат, имеет двое детей.

Следующий — Алексей Лыгин. Ему 44 года. Находится в критическом состоянии

Также среди пострадавших — начальник колонии Андрей Девятов. Он был госпитализирован с ранами на голове. Он отправлен на вертолете в больницу Волгограда. Также сообщается о Юрие Маврине. Состояние его здоровья неизвестно. 

Как передают журналисты «Комсомольской правды», пятый пострадавший — заключенный колонии. Это Александр Бойко, у него рана живота.

В Суровикино в исправительной колонии №19 произошел бунт. Четверо заключенных взяли сотрудников ФСИН в заложники. По данным telegram-каналов в ходе бунта как минимум один сотрудник колонии был убит. Было обнародовано досье нападавших. URA.RU приводило данные в отдельном материале. Все террористы были ликвидированы.

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Двое пострадавших при захвате террористами ИК-19 в Суровикино (Волгоградская область) находятся в тяжелом состоянии. Всего, в настоящий момент, известно о пятерых раненых, один их которых — заключенный. Еще один — начальник колонии Андрей Девятов. URA.RU приводит подробности о состоянии здоровья потерпевших. Усиленно работают несколько медицинских бригад Как рассказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, в центральную районную больницу были госпитализированы четверо сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). В настоящий момент двое находятся в тяжелом состоянии, здоровье остальных двух оценивается как средней тяжести. Сейчас в операции задействованы несколько медицинских бригад. Слова Себелева приводит telegram-канал областной администрации. Он также уточнил, что на месте дежурят три бригады скорой помощи территориального центра катастроф. Факт госпитализации сотрудников ФСИН также подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что в состоянии готовности находятся силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда.  Предварительные данные о пострадавших  По информации журналистов, в ходе нападения пострадали пять человек. Они приводят предварительные данные о пострадавших. Информация не является официальной.  Первый пострадавший — Роман Пономарев. Он является сотрудником исправительной колонии. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что он женат, имеет двое детей. Следующий — Алексей Лыгин. Ему 44 года. Находится в критическом состоянии Также среди пострадавших — начальник колонии Андрей Девятов. Он был госпитализирован с ранами на голове. Он отправлен на вертолете в больницу Волгограда. Также сообщается о Юрие Маврине. Состояние его здоровья неизвестно.  Как передают журналисты «Комсомольской правды», пятый пострадавший — заключенный колонии. Это Александр Бойко, у него рана живота. В Суровикино в исправительной колонии №19 произошел бунт. Четверо заключенных взяли сотрудников ФСИН в заложники. По данным telegram-каналов в ходе бунта как минимум один сотрудник колонии был убит. Было обнародовано досье нападавших. URA.RU приводило данные в отдельном материале. Все террористы были ликвидированы.
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