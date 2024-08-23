Как себя чувствуют пострадавшие после захвата колонии в Суровикино

Двое пострадавших при захвате террористами ИК-19 в Суровикино (Волгоградская область) находятся в тяжелом состоянии. Всего, в настоящий момент, известно о пятерых раненых, один их которых — заключенный. Еще один — начальник колонии Андрей Девятов. URA.RU приводит подробности о состоянии здоровья потерпевших.
Усиленно работают несколько медицинских бригад
Как рассказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, в центральную районную больницу были госпитализированы четверо сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). В настоящий момент двое находятся в тяжелом состоянии, здоровье остальных двух оценивается как средней тяжести. Сейчас в операции задействованы несколько медицинских бригад. Слова Себелева приводит telegram-канал областной администрации. Он также уточнил, что на месте дежурят три бригады скорой помощи территориального центра катастроф.
«Достаточной количество медикаментов и компонентов крови. Оказание помощи пострадавшим находится под контролем», — подчеркнул Анатолий Себелев.
Факт госпитализации сотрудников ФСИН также подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что в состоянии готовности находятся силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда.
Предварительные данные о пострадавших
По информации журналистов, в ходе нападения пострадали пять человек. Они приводят предварительные данные о пострадавших. Информация не является официальной.
Первый пострадавший — Роман Пономарев. Он является сотрудником исправительной колонии. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что он женат, имеет двое детей.
Следующий — Алексей Лыгин. Ему 44 года. Находится в критическом состоянии
Также среди пострадавших — начальник колонии Андрей Девятов. Он был госпитализирован с ранами на голове. Он отправлен на вертолете в больницу Волгограда. Также сообщается о Юрие Маврине. Состояние его здоровья неизвестно.
Как передают журналисты «Комсомольской правды», пятый пострадавший — заключенный колонии. Это Александр Бойко, у него рана живота.
В Суровикино в исправительной колонии №19 произошел бунт. Четверо заключенных взяли сотрудников ФСИН в заложники. По данным telegram-каналов в ходе бунта как минимум один сотрудник колонии был убит. Было обнародовано досье нападавших. URA.RU приводило данные в отдельном материале. Все террористы были ликвидированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.