Обнародовано досье захвативших колонию №19 в Волгоградской области

23 августа 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

По словам захватчиков, они предлагают поменять раненого заложника на другого (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН. Погибли от двух до трех человек. Что известно о захвативших колонию №19 в Волгоградской области — в материале URA.RU. Новость по теме Установлены предполагаемые личности террористов в колонии в Суровикино. Фото Что известно о захватчиках Рамзидин Тошев родился в Узбекистане 8 октября 1995 года. До суда проживал на территории Волгоградской области, а после был осужден Волжским городским судом за покушение на сбыт наркотиков. В колонию был отправлен в прошлом году на восемь лет — до 12 марта 2031. Рустамчон Наврузи родился в Таджикистане 22 марта 2001 года, до ареста не имел адреса проживания. После стал осужден в марте 2022 года за покушение на сбыт наркотиков. Был отправлен в исправительную колонию на семь лет и должен был выйти только в 2028 году. Назирчон Тошов проживал на территории Таджикистана с самого рождения — с марта 1996 года. Какое-то время жил в Барнауле, затем перебрался в Волгоградскую область. В 2021 году он был задержан за покушение на сбыт героина, позже отправлен в колонию на восемь лет и шесть месяцев — до 4 августа 2029 года. Темур Хусинов родился 9 августа 1995 года в Узбекистане. Перебравшись в Россию, был осужден Тракторозаводским районным судом Волгограда за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В марте 2020 года был помещен в СИЗО-3 на шесть лет. Связь с радикальными исламистами По информации Mash, трое захватчиков являются протеже группировки радикальных исламистов в колонии, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. За последнее время они стали больше молиться, например, даже во время построения или работы, поэтому произошел конфликт с администрацией. Конфликт заканчивался тем, что администрация могла позволить забирать коврики, книги и другое. По сообщению Mash, в какой-то момент начался бунт, после которого руководство ИК решило побрить наголо радикалов. Это, по словам заключенных, стало причиной убийства сотрудников колонии. Захватившие колонию в Суровикино озвучили свои требования Изначально захватчики колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, где они попросили вертолет и два млн долларов. Также в список требований они добавили свободный выезд за границу. Позже стало известно, что захватчики не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН. Погибли от двух до трех человек. Что известно о захвативших колонию №19 в Волгоградской области — в материале URA.RU. Рамзидин Тошев родился в Узбекистане 8 октября 1995 года. До суда проживал на территории Волгоградской области, а после был осужден Волжским городским судом за покушение на сбыт наркотиков. В колонию был отправлен в прошлом году на восемь лет — до 12 марта 2031. Рустамчон Наврузи родился в Таджикистане 22 марта 2001 года, до ареста не имел адреса проживания. После стал осужден в марте 2022 года за покушение на сбыт наркотиков. Был отправлен в исправительную колонию на семь лет и должен был выйти только в 2028 году. Назирчон Тошов проживал на территории Таджикистана с самого рождения — с марта 1996 года. Какое-то время жил в Барнауле, затем перебрался в Волгоградскую область. В 2021 году он был задержан за покушение на сбыт героина, позже отправлен в колонию на восемь лет и шесть месяцев — до 4 августа 2029 года. Темур Хусинов родился 9 августа 1995 года в Узбекистане. Перебравшись в Россию, был осужден Тракторозаводским районным судом Волгограда за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В марте 2020 года был помещен в СИЗО-3 на шесть лет. По информации Mash, трое захватчиков являются протеже группировки радикальных исламистов в колонии, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. За последнее время они стали больше молиться, например, даже во время построения или работы, поэтому произошел конфликт с администрацией. Конфликт заканчивался тем, что администрация могла позволить забирать коврики, книги и другое. По сообщению Mash, в какой-то момент начался бунт, после которого руководство ИК решило побрить наголо радикалов. Это, по словам заключенных, стало причиной убийства сотрудников колонии. Изначально захватчики колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, где они попросили вертолет и два млн долларов. Также в список требований они добавили свободный выезд за границу. Позже стало известно, что захватчики не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого.