Обнародовано досье захвативших колонию №19 в Волгоградской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
По словам захватчиков, они предлагают поменять раненого заложника на другого (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН. Погибли от двух до трех человек. Что известно о захвативших колонию №19 в Волгоградской области — в материале URA.RU.

Новость по теме
Установлены предполагаемые личности террористов в колонии в Суровикино. Фото

Что известно о захватчиках

Рамзидин Тошев родился в Узбекистане 8 октября 1995 года. До суда проживал на территории Волгоградской области, а после был осужден Волжским городским судом за покушение на сбыт наркотиков. В колонию был отправлен в прошлом году на восемь лет — до 12 марта 2031.

Рустамчон Наврузи родился в Таджикистане 22 марта 2001 года, до ареста не имел адреса проживания. После стал осужден в марте 2022 года за покушение на сбыт наркотиков. Был отправлен в исправительную колонию на семь лет и должен был выйти только в 2028 году.

Назирчон Тошов проживал на территории Таджикистана с самого рождения — с марта 1996 года. Какое-то время жил в Барнауле, затем перебрался в Волгоградскую область. В 2021 году он был задержан за покушение на сбыт героина, позже отправлен в колонию на восемь лет и шесть месяцев — до 4 августа 2029 года.

Темур Хусинов родился 9 августа 1995 года в Узбекистане. Перебравшись в Россию, был осужден Тракторозаводским районным судом Волгограда за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В марте 2020 года был помещен в СИЗО-3 на шесть лет.

Связь с радикальными исламистами

По информации Mash, трое захватчиков являются протеже группировки радикальных исламистов в колонии, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. За последнее время они стали больше молиться, например, даже во время построения или работы, поэтому произошел конфликт с администрацией. Конфликт заканчивался тем, что администрация могла позволить забирать коврики, книги и другое.

По сообщению Mash, в какой-то момент начался бунт, после которого руководство ИК решило побрить наголо радикалов. Это, по словам заключенных, стало причиной убийства сотрудников колонии.

Захватившие колонию в Суровикино озвучили свои требования

Изначально захватчики колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, где они попросили вертолет и два млн долларов. Также в список требований они добавили свободный выезд за границу. Позже стало известно, что захватчики не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН. Погибли от двух до трех человек. Что известно о захвативших колонию №19 в Волгоградской области — в материале URA.RU. Рамзидин Тошев родился в Узбекистане 8 октября 1995 года. До суда проживал на территории Волгоградской области, а после был осужден Волжским городским судом за покушение на сбыт наркотиков. В колонию был отправлен в прошлом году на восемь лет — до 12 марта 2031. Рустамчон Наврузи родился в Таджикистане 22 марта 2001 года, до ареста не имел адреса проживания. После стал осужден в марте 2022 года за покушение на сбыт наркотиков. Был отправлен в исправительную колонию на семь лет и должен был выйти только в 2028 году. Назирчон Тошов проживал на территории Таджикистана с самого рождения — с марта 1996 года. Какое-то время жил в Барнауле, затем перебрался в Волгоградскую область. В 2021 году он был задержан за покушение на сбыт героина, позже отправлен в колонию на восемь лет и шесть месяцев — до 4 августа 2029 года. Темур Хусинов родился 9 августа 1995 года в Узбекистане. Перебравшись в Россию, был осужден Тракторозаводским районным судом Волгограда за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В марте 2020 года был помещен в СИЗО-3 на шесть лет. По информации Mash, трое захватчиков являются протеже группировки радикальных исламистов в колонии, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. За последнее время они стали больше молиться, например, даже во время построения или работы, поэтому произошел конфликт с администрацией. Конфликт заканчивался тем, что администрация могла позволить забирать коврики, книги и другое. По сообщению Mash, в какой-то момент начался бунт, после которого руководство ИК решило побрить наголо радикалов. Это, по словам заключенных, стало причиной убийства сотрудников колонии. Изначально захватчики колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, где они попросили вертолет и два млн долларов. Также в список требований они добавили свободный выезд за границу. Позже стало известно, что захватчики не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...