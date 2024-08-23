Обнародовано досье захвативших колонию №19 в Волгоградской области

В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН. Погибли от двух до трех человек. Что известно о захвативших колонию №19 в Волгоградской области — в материале URA.RU.
Что известно о захватчиках
Рамзидин Тошев родился в Узбекистане 8 октября 1995 года. До суда проживал на территории Волгоградской области, а после был осужден Волжским городским судом за покушение на сбыт наркотиков. В колонию был отправлен в прошлом году на восемь лет — до 12 марта 2031.
Рустамчон Наврузи родился в Таджикистане 22 марта 2001 года, до ареста не имел адреса проживания. После стал осужден в марте 2022 года за покушение на сбыт наркотиков. Был отправлен в исправительную колонию на семь лет и должен был выйти только в 2028 году.
Назирчон Тошов проживал на территории Таджикистана с самого рождения — с марта 1996 года. Какое-то время жил в Барнауле, затем перебрался в Волгоградскую область. В 2021 году он был задержан за покушение на сбыт героина, позже отправлен в колонию на восемь лет и шесть месяцев — до 4 августа 2029 года.
Темур Хусинов родился 9 августа 1995 года в Узбекистане. Перебравшись в Россию, был осужден Тракторозаводским районным судом Волгограда за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В марте 2020 года был помещен в СИЗО-3 на шесть лет.
Связь с радикальными исламистами
По информации Mash, трое захватчиков являются протеже группировки радикальных исламистов в колонии, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. За последнее время они стали больше молиться, например, даже во время построения или работы, поэтому произошел конфликт с администрацией. Конфликт заканчивался тем, что администрация могла позволить забирать коврики, книги и другое.
По сообщению Mash, в какой-то момент начался бунт, после которого руководство ИК решило побрить наголо радикалов. Это, по словам заключенных, стало причиной убийства сотрудников колонии.
Захватившие колонию в Суровикино озвучили свои требования
Изначально захватчики колонии №19 в Суровикино озвучили свои требования, где они попросили вертолет и два млн долларов. Также в список требований они добавили свободный выезд за границу. Позже стало известно, что захватчики не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого.
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