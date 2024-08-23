ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской колонии

23 августа 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Федеральная служба исполнения наказаний России выступила с опровержением сообщений о полном захвате ИК-19 в Волгоградской области заключенными. В пресс-службе ФСИН подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и предпринимаются все необходимые меры для ее нормализации. Новость по теме Требования террористов, погибшие и пострадавшие: что известно о ЧП в волгоградской колонии «В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности. Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии», — сообщило пресс-бюро ведомства, передает РИА Новости. В исправительной колонии №19 Волгоградской области произошел инцидент с захватом заложников. Группа преступников взяла в плен восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных. В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСИН и Росгвардии, все захватчики были ликвидированы, сообщили в пресс-службе ФСИН. Отмечается, что в результате действий преступников погибли четыре человека. Один заключенный пострадал во время бунта, помогая сотрудникам ФСИН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба исполнения наказаний России выступила с опровержением сообщений о полном захвате ИК-19 в Волгоградской области заключенными. В пресс-службе ФСИН подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и предпринимаются все необходимые меры для ее нормализации. «В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности. Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии», — сообщило пресс-бюро ведомства, передает РИА Новости. В исправительной колонии №19 Волгоградской области произошел инцидент с захватом заложников. Группа преступников взяла в плен восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных. В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСИН и Росгвардии, все захватчики были ликвидированы, сообщили в пресс-службе ФСИН. Отмечается, что в результате действий преступников погибли четыре человека. Один заключенный пострадал во время бунта, помогая сотрудникам ФСИН.