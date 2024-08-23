В курганском микрорайоне власти проверили доступность автобусов

Специалисты проверили соблюдение графиков автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Черемухово в Кургане МКУ «Транспортное управление» проверило транспортную доступность. Особое внимание уделялось проверке соблюдения графиков и интервалов движения автобусов, сообщили в мэрии города.

«Специалисты МКУ „Транспортное управление“ проверило транспортную доступность в Черемухово. Особое внимание уделялось проверке соблюдения графиков и интервалов движения транспорта, наполняемости автобусов. Мониторинг показал, что количества транспортных средств на маршрутах достаточно для обслуживания микрорайона, и интервал движения автобусов равномерно отправляет жителей с остановок», — сообщили в telegram-канале администрации.

Уточняется, что в мэрию поступают обращения граждан о необходимости скорректировать график движения автобусов до Черемухово в вечернее время. В учреждении отметили, что мониторинги на маршрутах будут продолжены, а особое внимание будет уделяться рейсам в указанный в обращениях период времени. По результатам проверки будет принято решение о целесообразности корректировки графиков.

Сообщалось, что в Кургане проверили пассажирские автобусы на соответствие лицензионным требованиям и требованиям транспортной безопасности. В рамках рейда специалисты осмотрели 10 автобусов и выявили 15 нарушений.