23 августа 2024

В курганском микрорайоне власти проверили доступность автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, водитель автобуса, водитель, автобус, пассжиры автобуса
Специалисты проверили соблюдение графиков автобусов Фото:

В микрорайоне Черемухово в Кургане МКУ «Транспортное управление» проверило транспортную доступность. Особое внимание уделялось проверке соблюдения графиков и интервалов движения автобусов, сообщили в мэрии города.

«Специалисты МКУ „Транспортное управление“ проверило транспортную доступность в Черемухово. Особое внимание уделялось проверке соблюдения графиков и интервалов движения транспорта, наполняемости автобусов. Мониторинг показал, что количества транспортных средств на маршрутах достаточно для обслуживания микрорайона, и интервал движения автобусов равномерно отправляет жителей с остановок», — сообщили в telegram-канале администрации.

Уточняется, что в мэрию поступают обращения граждан о необходимости скорректировать график движения автобусов до Черемухово в вечернее время. В учреждении отметили, что мониторинги на маршрутах будут продолжены, а особое внимание будет уделяться рейсам в указанный в обращениях период времени. По результатам проверки будет принято решение о целесообразности корректировки графиков.

Сообщалось, что в Кургане проверили пассажирские автобусы на соответствие лицензионным требованиям и требованиям транспортной безопасности. В рамках рейда специалисты осмотрели 10 автобусов и выявили 15 нарушений.

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В микрорайоне Черемухово в Кургане МКУ «Транспортное управление» проверило транспортную доступность. Особое внимание уделялось проверке соблюдения графиков и интервалов движения автобусов, сообщили в мэрии города. «Специалисты МКУ „Транспортное управление“ проверило транспортную доступность в Черемухово. Особое внимание уделялось проверке соблюдения графиков и интервалов движения транспорта, наполняемости автобусов. Мониторинг показал, что количества транспортных средств на маршрутах достаточно для обслуживания микрорайона, и интервал движения автобусов равномерно отправляет жителей с остановок», — сообщили в telegram-канале администрации. Уточняется, что в мэрию поступают обращения граждан о необходимости скорректировать график движения автобусов до Черемухово в вечернее время. В учреждении отметили, что мониторинги на маршрутах будут продолжены, а особое внимание будет уделяться рейсам в указанный в обращениях период времени. По результатам проверки будет принято решение о целесообразности корректировки графиков. Сообщалось, что в Кургане проверили пассажирские автобусы на соответствие лицензионным требованиям и требованиям транспортной безопасности. В рамках рейда специалисты осмотрели 10 автобусов и выявили 15 нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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