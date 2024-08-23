Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на курском направлении за сутки

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, морпехи взяли населенный пункт, захватив 10 пленных. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«День очень тяжелым был. Действительно, противник на всех участках пытался делать накаты, но в тоже самое время у него ничего не получилось. Противник на нашем участке потерял один танк, 5 ББМ и пять-шесть единиц автотехники (пикапы, УАЗы). <…> Много пехоты уничтожено. Морпехи взяли один населенный пункт, взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале.
Ране Алаудинов подвел промежуточные итоги В Курской области Вооруженные силы Украины несут огромные потери спецоперации на курском направлении. По его словам, украинские военные пытаются продвинуться, однако эти попытки оказываются неудачными.
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