23 августа 2024

МК: стало известно о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии

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Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., оглашение приговора, судья, мера пресечения, судебное заседание
Вероятный главарь бунта в волгоградской колонии осужден за наркотики Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В результате расследования, проведенного МК, было высказано предположение, что один из участников бунта в колонии №19 в Суровикино, не соответствующий ориентировке на четырех преступников, может быть 38-летним Шобдулкаримхоном Каримовым. Источник газеты допустил, что он мог стать лидером банды террористов.

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«Он и у блатных пользовался авторитетом. И мог пойти на оперов запросто», — сообщил источник МК. По его словам, характер и поведение Каримова в колонии могли способствовать его лидерской роли в группе террористов.

Он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией. «Он все время тренировался, во всех СИЗО, и в колонии тоже. Сам он говорил, что имеет черный пояс по тхэквондо», — заявил собеседник газеты, описывая физическую подготовку Каримова.

Как говорится в материале, он был осужден как член группы наркоторговцев и утверждал о непричастности к преступлению. Судьба Каримова после бунта остается неизвестной, и возможно, его имя ошибочно не было включено в официальную ориентировку.

При этом, как пишет Mash в своем telegram-канале, предполагаемым главарем бунта и захвата заложников в колонии №19 Волгоградской области является Назирчон Тошов. Утверждается, что именно он координировал захватчиков.

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В результате расследования, проведенного МК, было высказано предположение, что один из участников бунта в колонии №19 в Суровикино, не соответствующий ориентировке на четырех преступников, может быть 38-летним Шобдулкаримхоном Каримовым. Источник газеты допустил, что он мог стать лидером банды террористов. «Он и у блатных пользовался авторитетом. И мог пойти на оперов запросто», — сообщил источник МК. По его словам, характер и поведение Каримова в колонии могли способствовать его лидерской роли в группе террористов. Он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией. «Он все время тренировался, во всех СИЗО, и в колонии тоже. Сам он говорил, что имеет черный пояс по тхэквондо», — заявил собеседник газеты, описывая физическую подготовку Каримова. Как говорится в материале, он был осужден как член группы наркоторговцев и утверждал о непричастности к преступлению. Судьба Каримова после бунта остается неизвестной, и возможно, его имя ошибочно не было включено в официальную ориентировку. При этом, как пишет Mash в своем telegram-канале, предполагаемым главарем бунта и захвата заложников в колонии №19 Волгоградской области является Назирчон Тошов. Утверждается, что именно он координировал захватчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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