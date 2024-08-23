МК: стало известно о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии

В результате расследования, проведенного МК, было высказано предположение, что один из участников бунта в колонии №19 в Суровикино, не соответствующий ориентировке на четырех преступников, может быть 38-летним Шобдулкаримхоном Каримовым. Источник газеты допустил, что он мог стать лидером банды террористов.
«Он и у блатных пользовался авторитетом. И мог пойти на оперов запросто», — сообщил источник МК. По его словам, характер и поведение Каримова в колонии могли способствовать его лидерской роли в группе террористов.
Он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией. «Он все время тренировался, во всех СИЗО, и в колонии тоже. Сам он говорил, что имеет черный пояс по тхэквондо», — заявил собеседник газеты, описывая физическую подготовку Каримова.
Как говорится в материале, он был осужден как член группы наркоторговцев и утверждал о непричастности к преступлению. Судьба Каримова после бунта остается неизвестной, и возможно, его имя ошибочно не было включено в официальную ориентировку.
При этом, как пишет Mash в своем telegram-канале, предполагаемым главарем бунта и захвата заложников в колонии №19 Волгоградской области является Назирчон Тошов. Утверждается, что именно он координировал захватчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.