МК: стало известно о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии

24 августа 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Вероятный главарь бунта в волгоградской колонии осужден за наркотики Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области В результате расследования, проведенного МК, было высказано предположение, что один из участников бунта в колонии №19 в Суровикино, не соответствующий ориентировке на четырех преступников, может быть 38-летним Шобдулкаримхоном Каримовым. Источник газеты допустил, что он мог стать лидером банды террористов. Новость по теме Требования террористов, погибшие и пострадавшие: что известно о ЧП в волгоградской колонии «Он и у блатных пользовался авторитетом. И мог пойти на оперов запросто», — сообщил источник МК. По его словам, характер и поведение Каримова в колонии могли способствовать его лидерской роли в группе террористов. Он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией. «Он все время тренировался, во всех СИЗО, и в колонии тоже. Сам он говорил, что имеет черный пояс по тхэквондо», — заявил собеседник газеты, описывая физическую подготовку Каримова. Как говорится в материале, он был осужден как член группы наркоторговцев и утверждал о непричастности к преступлению. Судьба Каримова после бунта остается неизвестной, и возможно, его имя ошибочно не было включено в официальную ориентировку. При этом, как пишет Mash в своем telegram-канале, предполагаемым главарем бунта и захвата заложников в колонии №19 Волгоградской области является Назирчон Тошов. Утверждается, что именно он координировал захватчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате расследования, проведенного МК, было высказано предположение, что один из участников бунта в колонии №19 в Суровикино, не соответствующий ориентировке на четырех преступников, может быть 38-летним Шобдулкаримхоном Каримовым. Источник газеты допустил, что он мог стать лидером банды террористов. «Он и у блатных пользовался авторитетом. И мог пойти на оперов запросто», — сообщил источник МК. По его словам, характер и поведение Каримова в колонии могли способствовать его лидерской роли в группе террористов. Он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией. «Он все время тренировался, во всех СИЗО, и в колонии тоже. Сам он говорил, что имеет черный пояс по тхэквондо», — заявил собеседник газеты, описывая физическую подготовку Каримова. Как говорится в материале, он был осужден как член группы наркоторговцев и утверждал о непричастности к преступлению. Судьба Каримова после бунта остается неизвестной, и возможно, его имя ошибочно не было включено в официальную ориентировку. При этом, как пишет Mash в своем telegram-канале, предполагаемым главарем бунта и захвата заложников в колонии №19 Волгоградской области является Назирчон Тошов. Утверждается, что именно он координировал захватчиков.