Гусев: в Воронежской области после атаки БПЛА ВСУ начался пожар с детонацией

24 августа 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется Фото: U.S. Army / Sgt. Alex Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в Воронежской области. Из-за падения фрагментов дронов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона сообщил Александр Гусев. «В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал Гусев в своем telegram-канале. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в Воронежской области. Из-за падения фрагментов дронов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона сообщил Александр Гусев. «В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал Гусев в своем telegram-канале. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.