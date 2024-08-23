23 августа 2024

Гусев: в Воронежской области после атаки БПЛА ВСУ начался пожар с детонацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется Фото:
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Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в Воронежской области. Из-за падения фрагментов дронов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона сообщил Александр Гусев.

«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал Гусев в своем telegram-канале.

Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в Воронежской области. Из-за падения фрагментов дронов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона сообщил Александр Гусев. «В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал Гусев в своем telegram-канале. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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