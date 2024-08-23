Гусев: в Воронежской области после атаки БПЛА ВСУ начался пожар с детонацией

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в Воронежской области. Из-за падения фрагментов дронов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона сообщил Александр Гусев.
«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал Гусев в своем telegram-канале.
Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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