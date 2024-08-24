Убит за секунды до срабатывания жилета смертника: как проходил штурм колонии ИК-19 в Суровикино. Фоторепортаж

Baza сообщает о восьми погибших заложников во время захвата ИК-19 в Суровикино
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В операции по освобождению заложников ИК-19 участвовали сотрудники СОБР Росгвардии Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В Суровикино Волгоградской области заключенные организовали бунт в ИК-19 и захватили заложников. Известно, что четверо террористов, называющие себя членами «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация), угрожали жизнью как сотрудникам колонии, так и другим осужденным. Сообщается о восьми погибших заложников, передает Baza. В итоге преступники были ликвидированы, по ним сработали снайперы. Штурм захваченной колонии ИК-19 длился полчаса. Нейтрализацией захватчиков занимались снайперы СОБР Росгвардии. URA.RU приводит фото с места происшествия.

Во время штурма 23-летний житель Таджикистана Рустамчон Наврузи, участвующий в захвате заложников, предпринял попытку активировать взрывное устройство, скрытое под одеждой. Система взрывного механизма, однако, отказала, что позволило подразделениям специального назначения своевременно обезвредить угрозу.

В ИК-19 произошел бунт заключенных 23 августа. Захватчики заявляли, что они являются участниками «ИГ», а их действия — месть за исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

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В Суровикино Волгоградской области заключенные организовали бунт в ИК-19 и захватили заложников. Известно, что четверо террористов, называющие себя членами «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация), угрожали жизнью как сотрудникам колонии, так и другим осужденным. Сообщается о восьми погибших заложников, передает Baza. В итоге преступники были ликвидированы, по ним сработали снайперы. Штурм захваченной колонии ИК-19 длился полчаса. Нейтрализацией захватчиков занимались снайперы СОБР Росгвардии. URA.RU приводит фото с места происшествия. Во время штурма 23-летний житель Таджикистана Рустамчон Наврузи, участвующий в захвате заложников, предпринял попытку активировать взрывное устройство, скрытое под одеждой. Система взрывного механизма, однако, отказала, что позволило подразделениям специального назначения своевременно обезвредить угрозу. В ИК-19 произошел бунт заключенных 23 августа. Захватчики заявляли, что они являются участниками «ИГ», а их действия — месть за исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».
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