В Суровикино Волгоградской области заключенные организовали бунт в ИК-19 и захватили заложников. Известно, что четверо террористов, называющие себя членами «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация), угрожали жизнью как сотрудникам колонии, так и другим осужденным. Сообщается о восьми погибших заложников, передает Baza. В итоге преступники были ликвидированы, по ним сработали снайперы. Штурм захваченной колонии ИК-19 длился полчаса. Нейтрализацией захватчиков занимались снайперы СОБР Росгвардии. URA.RU приводит фото с места происшествия.
Во время штурма 23-летний житель Таджикистана Рустамчон Наврузи, участвующий в захвате заложников, предпринял попытку активировать взрывное устройство, скрытое под одеждой. Система взрывного механизма, однако, отказала, что позволило подразделениям специального назначения своевременно обезвредить угрозу.
В ИК-19 произошел бунт заключенных 23 августа. Захватчики заявляли, что они являются участниками «ИГ», а их действия — месть за исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».
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