Боевики ВСУ открыли огонь по сослуживцу, который хотел сдаться в плен

24 августа 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

ВСУ открыли огонь по своему же сослуживцу, когда тот решил сдаться в плен ВС РФ, передает Минобороны России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Волчанске на харьковском направлении украинский солдат Андрей Гусляков принял решение сдаться в плен российским военным. Однако сослуживцы бойца ВСУ были против этого и открыли огонь по своему коллеге. По итогу он сбежал от своих же. «Наши стреляли по нам, когда мы бежали. Сначала из автоматов, потом из пулеметов. Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить. Я даже понимаю, за что они хотели убить. Чтобы в плен не сдавались», — рассказал Гусляков. Его слова передает Минобороны РФ. Бывший солдат ВСУ также заявил об обмане со стороны украинского командования. Изначально боец должен был быть в тылу по причине здоровья, однако его направили в Волчанск. В районе Волчанска на протяжении более месяца проходят активные бои. ВСУ наиболее активно пытаются атаковать российские расчеты БПЛА под этим городом. Ранее сообщалось, что в Харьковской области освобождено уже около 50 населенных пунктов. Украиские бойцы при этом периодически сдаются в плен ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волчанске на харьковском направлении украинский солдат Андрей Гусляков принял решение сдаться в плен российским военным. Однако сослуживцы бойца ВСУ были против этого и открыли огонь по своему коллеге. По итогу он сбежал от своих же. «Наши стреляли по нам, когда мы бежали. Сначала из автоматов, потом из пулеметов. Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить. Я даже понимаю, за что они хотели убить. Чтобы в плен не сдавались», — рассказал Гусляков. Его слова передает Минобороны РФ. Бывший солдат ВСУ также заявил об обмане со стороны украинского командования. Изначально боец должен был быть в тылу по причине здоровья, однако его направили в Волчанск. В районе Волчанска на протяжении более месяца проходят активные бои. ВСУ наиболее активно пытаются атаковать российские расчеты БПЛА под этим городом. Ранее сообщалось, что в Харьковской области освобождено уже около 50 населенных пунктов. Украиские бойцы при этом периодически сдаются в плен ВС РФ.