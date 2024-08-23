В Шадринске ВАЗ разбился вдребезги и повис на деревьях. Фото

24 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

На место аварии в Шадринске приехала скорая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске (Курганская область) 24 августа горожане заметили разбитый вдребезги автомобиль ВАЗ, который практически висел между деревьев. Об этом сообщили очевидцы аварии. «В районе Шадринского автоагрегатного завода ВАЗ-2114 лежит разбитый у деревьев. Похоже водитель совершил невероятный кульбит», — говорится в сообщении горожанина с места событий. К сообщению прикреплено фото, на котором видно жутко покореженный автомобиль. Рядом с ним находилась машина скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу ГУ Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. Легковушка разбилась в Шадринске telegram-канал «Шадринск» Фото: Автомобиль завис у деревьев telegram-канал «Шадринск» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске (Курганская область) 24 августа горожане заметили разбитый вдребезги автомобиль ВАЗ, который практически висел между деревьев. Об этом сообщили очевидцы аварии. «В районе Шадринского автоагрегатного завода ВАЗ-2114 лежит разбитый у деревьев. Похоже водитель совершил невероятный кульбит», — говорится в сообщении горожанина с места событий. К сообщению прикреплено фото, на котором видно жутко покореженный автомобиль. Рядом с ним находилась машина скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу ГУ Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.