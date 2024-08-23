В Шадринске (Курганская область) 24 августа горожане заметили разбитый вдребезги автомобиль ВАЗ, который практически висел между деревьев. Об этом сообщили очевидцы аварии.
«В районе Шадринского автоагрегатного завода ВАЗ-2114 лежит разбитый у деревьев. Похоже водитель совершил невероятный кульбит», — говорится в сообщении горожанина с места событий. К сообщению прикреплено фото, на котором видно жутко покореженный автомобиль. Рядом с ним находилась машина скорой помощи.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу ГУ Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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В Шадринске (Курганская область) 24 августа горожане заметили разбитый вдребезги автомобиль ВАЗ, который практически висел между деревьев. Об этом сообщили очевидцы аварии. «В районе Шадринского автоагрегатного завода ВАЗ-2114 лежит разбитый у деревьев. Похоже водитель совершил невероятный кульбит», — говорится в сообщении горожанина с места событий. К сообщению прикреплено фото, на котором видно жутко покореженный автомобиль. Рядом с ним находилась машина скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу ГУ Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.