23 августа 2024

В Шадринске ВАЗ разбился вдребезги и повис на деревьях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
На место аварии в Шадринске приехала скорая Фото:

В Шадринске (Курганская область) 24 августа горожане заметили разбитый вдребезги автомобиль ВАЗ, который практически висел между деревьев. Об этом сообщили очевидцы аварии.

«В районе Шадринского автоагрегатного завода ВАЗ-2114 лежит разбитый у деревьев. Похоже водитель совершил невероятный кульбит», — говорится в сообщении горожанина с места событий. К сообщению прикреплено фото, на котором видно жутко покореженный автомобиль. Рядом с ним находилась машина скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу ГУ Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Легковушка разбилась в Шадринске
Легковушка разбилась в Шадринске
Фото:
Автомобиль завис у деревьев
Автомобиль завис у деревьев
Фото:

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В Шадринске (Курганская область) 24 августа горожане заметили разбитый вдребезги автомобиль ВАЗ, который практически висел между деревьев. Об этом сообщили очевидцы аварии. «В районе Шадринского автоагрегатного завода ВАЗ-2114 лежит разбитый у деревьев. Похоже водитель совершил невероятный кульбит», — говорится в сообщении горожанина с места событий. К сообщению прикреплено фото, на котором видно жутко покореженный автомобиль. Рядом с ним находилась машина скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу ГУ Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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