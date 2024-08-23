23 августа 2024

Глава федерации баскетбола раскритиковал игру фейковой сборной Колумбии в Перми

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Андрей Кириленко. Кандидат в президенты российской федерации баскетбола. Екатеринбург, кириленко андрей
Кириленко считает «проколом» выступление самозванцев на турнире в Перми Фото:

Выступление ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире в Перми стало «несомненным проколом». Об этом заявил руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Приглашенная команда Колумбии по баскетболу не смогла соответствовать уровню турнира в Перми. Но мы точно не хотели кого-то надуть. Для нас это форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое», — передает издание «Новый компаньон» слова Кириленко.

Ранее в РФБ уверяли, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной в турнире в Перми. Скандал разгорелся, когда местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы.

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Выступление ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире в Перми стало «несомненным проколом». Об этом заявил руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. «Приглашенная команда Колумбии по баскетболу не смогла соответствовать уровню турнира в Перми. Но мы точно не хотели кого-то надуть. Для нас это форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое», — передает издание «Новый компаньон» слова Кириленко. Ранее в РФБ уверяли, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной в турнире в Перми. Скандал разгорелся, когда местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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