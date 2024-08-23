Глава федерации баскетбола раскритиковал игру фейковой сборной Колумбии в Перми

24 августа 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Кириленко считает «проколом» выступление самозванцев на турнире в Перми Фото: Александр Мамаев © URA.RU Выступление ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире в Перми стало «несомненным проколом». Об этом заявил руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. «Приглашенная команда Колумбии по баскетболу не смогла соответствовать уровню турнира в Перми. Но мы точно не хотели кого-то надуть. Для нас это форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое», — передает издание «Новый компаньон» слова Кириленко. Ранее в РФБ уверяли, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной в турнире в Перми. Скандал разгорелся, когда местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выступление ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире в Перми стало «несомненным проколом». Об этом заявил руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. «Приглашенная команда Колумбии по баскетболу не смогла соответствовать уровню турнира в Перми. Но мы точно не хотели кого-то надуть. Для нас это форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое», — передает издание «Новый компаньон» слова Кириленко. Ранее в РФБ уверяли, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной в турнире в Перми. Скандал разгорелся, когда местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы.