Глава федерации баскетбола раскритиковал игру фейковой сборной Колумбии в Перми

Выступление ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире в Перми стало «несомненным проколом». Об этом заявил руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
«Приглашенная команда Колумбии по баскетболу не смогла соответствовать уровню турнира в Перми. Но мы точно не хотели кого-то надуть. Для нас это форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое», — передает издание «Новый компаньон» слова Кириленко.
Ранее в РФБ уверяли, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной в турнире в Перми. Скандал разгорелся, когда местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы.
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Выступление ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире в Перми стало «несомненным проколом». Об этом заявил руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. «Приглашенная команда Колумбии по баскетболу не смогла соответствовать уровню турнира в Перми. Но мы точно не хотели кого-то надуть. Для нас это форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое», — передает издание «Новый компаньон» слова Кириленко. Ранее в РФБ уверяли, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной в турнире в Перми. Скандал разгорелся, когда местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы.