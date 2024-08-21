В Российской федерации баскетбола удивились фейковой сборной Колумбии в Перми

В Российской федерации баскетбола отреагировали на скандал с участием фейковой сборной Колумбии в Кубке Дружбы, который проходит в Перми. В ведомстве уверяют, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной.
«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире», — говорится в заявлении на сайте РФБ.
Между тем отмечается, что РФБ готовит изменения в расписании завтрашних матчей Кубка Дружбы. «Эти меры направлены на поддержание спортивного уровня соревнований и обеспечение равных условий для всех участников», — отмечается в заявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!