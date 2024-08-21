21 августа 2024

В Российской федерации баскетбола удивились фейковой сборной Колумбии в Перми

РФБ отрицает участие ненастоящей сборной Колумбии на Кубке по баскетболу в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Расписание игр Кубка Дружбы поменяют
Расписание игр Кубка Дружбы поменяют Фото:

В Российской федерации баскетбола отреагировали на скандал с участием фейковой сборной Колумбии в Кубке Дружбы, который проходит в Перми. В ведомстве уверяют, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной.

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире», — говорится в заявлении на сайте РФБ.

Между тем отмечается, что РФБ готовит изменения в расписании завтрашних матчей Кубка Дружбы. «Эти меры направлены на поддержание спортивного уровня соревнований и обеспечение равных условий для всех участников», — отмечается в заявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы. 

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В Российской федерации баскетбола отреагировали на скандал с участием фейковой сборной Колумбии в Кубке Дружбы, который проходит в Перми. В ведомстве уверяют, что официально договаривались с Федерацией баскетбола Колумбии об участии их национальной сборной. «Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире», — говорится в заявлении на сайте РФБ. Между тем отмечается, что РФБ готовит изменения в расписании завтрашних матчей Кубка Дружбы. «Эти меры направлены на поддержание спортивного уровня соревнований и обеспечение равных условий для всех участников», — отмечается в заявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми местный БК «Парма» с разгромным счетом обыграл сборную Колумбии. Но, как заявили в федерации баскетбола этой страны, они не направляли своих спортсменов в Россию. В Перми играли самозванцы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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