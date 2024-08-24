Москалькова подтвердила возвращение захваченных в Курской области срочников

Возвращающиеся в Россию в результате сегодняшнего обмена военнослужащие являются срочниками. Информацию об этом подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«На Родину возвращены 115 срочников. Большинство из них попали в плен в Курской области», — написала Москалькова в telegram-канале. Она также добавила, что сейчас им предстоит реабилитация, а при необходимости — прохождение лечения.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 115 военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области. В обмен на освобождение российских бойцов было передано такое же количество военнопленных ВСУ. URA.RU подробно рассказывало об обмене — в материале.
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