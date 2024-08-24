РФ вернула попавших в плен срочников в Курской области: что известно о масштабном обмене

Министерство обороны Рф сообщило о возвращении 115 военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области. В обмен на освобождение российских бойцов было передано такое же количество военнопленных Вооруженных Сил Украины. URA.RU приводит всю информацию, известную о масштабном обмене пленными — в материале.
Состояние и помощь освобожденным из плена
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале.
На данный момент освобожденные из плена российские солдаты находятся на территории Белоруссии. Им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь.
Кроме того, военнослужащим обеспечена возможность связи с родственниками. Планируется их скорая доставка в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в специализированных медицинских учреждениях Минобороны.
Посредничество ОАЭ
Обмен военнопленными состоялся благодаря гуманитарному посредничеству. Его оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в ведомстве.
Пленные солдаты-срочники из ЯНАО
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщал о пленении нескольких солдат-срочников из Ямало-Ненецкого автономного округа в Курской области. Он подчеркнул серьезность ситуации и упомянул активную работу по освобождению захваченных в плен. В частности, большинство пленных являются жителями Пуровского района.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что их продвижение остановлено и идет зачистка территорий. В Минобороны РФ сообщили, что за время курской операции ВСУ потеряли 4,5 тысячи солдат и 65 единиц военной техники.
Для обеспечения безопасности граждан режим КТО был введен в Курской, Белгородской и Брянской областях, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что шесть российских военнослужащих спасли 40 срочников, выведя их из окружения ВСУ в Курской области. По его словам, российские бойцы вместе добирались до частей через леса на протяжении 18 дней.
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