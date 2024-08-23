23 августа 2024

В Свердловской области ждут вспышку бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2023 году в регионе было 44 случая заражения бешенством
В 2023 году в регионе было 44 случая заражения бешенством Фото:

В Свердловской области стали увеличиваться случаи заражения бешенством в сравнении с предыдущим годом. Об этом заявил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

«Достаточно активно встречается бешенство в Белоярском районе, Ирбите, Камышлове. В прошлом году у нас было зафиксировано 44 случая заражения бешенством, в этом году — уже 37, но впереди еще четыре месяца. Пик весной маленько прошел, но тем не менее осенью тоже могут быть ближе к Новому году вспышки», — рассказал он в эфире Четвертого канала.

Трушкин подчеркнул, что бешенство — заболевание с циклами по шесть-семь лет. Количество заболевших растет при увеличении популяции диких животных и наоборот. Он подчеркнул, что кроме лис переносчиками вируса также являются енотовидные собаки, мыши, крысы, безнадзорные животные и домашние животные.

В Академическом районе Екатеринбурга до 30 сентября установлен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы. На участке у улицы Рутминского, 1 нельзя выгуливать животных, проводить с ними ярмарки и отлавливать их для вывоза в зоопарки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области стали увеличиваться случаи заражения бешенством в сравнении с предыдущим годом. Об этом заявил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. «Достаточно активно встречается бешенство в Белоярском районе, Ирбите, Камышлове. В прошлом году у нас было зафиксировано 44 случая заражения бешенством, в этом году — уже 37, но впереди еще четыре месяца. Пик весной маленько прошел, но тем не менее осенью тоже могут быть ближе к Новому году вспышки», — рассказал он в эфире Четвертого канала. Трушкин подчеркнул, что бешенство — заболевание с циклами по шесть-семь лет. Количество заболевших растет при увеличении популяции диких животных и наоборот. Он подчеркнул, что кроме лис переносчиками вируса также являются енотовидные собаки, мыши, крысы, безнадзорные животные и домашние животные. В Академическом районе Екатеринбурга до 30 сентября установлен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы. На участке у улицы Рутминского, 1 нельзя выгуливать животных, проводить с ними ярмарки и отлавливать их для вывоза в зоопарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...