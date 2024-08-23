В Свердловской области стали увеличиваться случаи заражения бешенством в сравнении с предыдущим годом. Об этом заявил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.
«Достаточно активно встречается бешенство в Белоярском районе, Ирбите, Камышлове. В прошлом году у нас было зафиксировано 44 случая заражения бешенством, в этом году — уже 37, но впереди еще четыре месяца. Пик весной маленько прошел, но тем не менее осенью тоже могут быть ближе к Новому году вспышки», — рассказал он в эфире Четвертого канала.
Трушкин подчеркнул, что бешенство — заболевание с циклами по шесть-семь лет. Количество заболевших растет при увеличении популяции диких животных и наоборот. Он подчеркнул, что кроме лис переносчиками вируса также являются енотовидные собаки, мыши, крысы, безнадзорные животные и домашние животные.
В Академическом районе Екатеринбурга до 30 сентября установлен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы. На участке у улицы Рутминского, 1 нельзя выгуливать животных, проводить с ними ярмарки и отлавливать их для вывоза в зоопарки.
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