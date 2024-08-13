Куйвашев ввел карантин в крупном районе Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга объявлен карантин по бешенству

13 августа 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Ограничения ввели на 1,5 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга установлен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы. Ограничительные меры будут действовать до 30 сентября. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Установить на территории города Екатеринбурга Свердловской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 30 сентября 2024 года. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных ул. Рутминского, 1», — следует из документа. Карантин вводится также на территории в радиусе 500 метров от очага. Теперь до конца ограничений там нельзя выгуливать восприимчивых к болезни животных, проводить с ними ярмарки или отлавливать для вывоза в зоопарки. Контроль за исполнением распоряжение поставлен на директора департамента ветеринарии региона Евгения Трушкина. Ранее Куйвашев ввел карантин по бешенству в Белоярском и Заречном городских округах из-за зараженной лисицы. Зверя поймали охотники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга установлен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы. Ограничительные меры будут действовать до 30 сентября. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Установить на территории города Екатеринбурга Свердловской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 30 сентября 2024 года. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных ул. Рутминского, 1», — следует из документа. Карантин вводится также на территории в радиусе 500 метров от очага. Теперь до конца ограничений там нельзя выгуливать восприимчивых к болезни животных, проводить с ними ярмарки или отлавливать для вывоза в зоопарки. Контроль за исполнением распоряжение поставлен на директора департамента ветеринарии региона Евгения Трушкина. Ранее Куйвашев ввел карантин по бешенству в Белоярском и Заречном городских округах из-за зараженной лисицы. Зверя поймали охотники.