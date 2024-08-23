23 августа 2024

Два срочника из Свердловской области остаются в украинском плену

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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, бронетранспортер, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
По словам Татьяны Мерзляковой, пленных просят обменять Фото:

Два солдата-срочника родом из Свердловской области все еще находятся в украинском плену после захвата под Курском. Их пытаются обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«В нашем списке еще двое ребят, которых мы считаем задержанными, и просим обменять. Все это срочники. Будем верить, что своих не оставим!» — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее со ссылкой на нее же URA.RU сообщило об освобождении двух пленных свердловчан. Всего же, по данным от федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, в рамках обмена 24 августа из плена вернулись 115 военнослужащих РФ. Для них организована реабилитация и при необходимости будет предоставлено лечение.

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Два солдата-срочника родом из Свердловской области все еще находятся в украинском плену после захвата под Курском. Их пытаются обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В нашем списке еще двое ребят, которых мы считаем задержанными, и просим обменять. Все это срочники. Будем верить, что своих не оставим!» — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее со ссылкой на нее же URA.RU сообщило об освобождении двух пленных свердловчан. Всего же, по данным от федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, в рамках обмена 24 августа из плена вернулись 115 военнослужащих РФ. Для них организована реабилитация и при необходимости будет предоставлено лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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