Два срочника из Свердловской области остаются в украинском плену

Два солдата-срочника родом из Свердловской области все еще находятся в украинском плену после захвата под Курском. Их пытаются обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«В нашем списке еще двое ребят, которых мы считаем задержанными, и просим обменять. Все это срочники. Будем верить, что своих не оставим!» — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее со ссылкой на нее же URA.RU сообщило об освобождении двух пленных свердловчан. Всего же, по данным от федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, в рамках обмена 24 августа из плена вернулись 115 военнослужащих РФ. Для них организована реабилитация и при необходимости будет предоставлено лечение.
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