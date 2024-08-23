Два свердловских срочника вернулись из украинского плена

Два солдата-срочника родом из Свердловской области вернулись из украинского плена после захвата под Курском. Всего в рамках обмена вернулось 115 военнослужащих. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Двое солдат-срочников вернулись на родную землю, это ребята, о которых нам сообщили сразу. На второй день, как только случились события в Курской области. Как только я сообщила сегодня главам, то почувствовала волнение на той стороне. Все переживали за своих ребят», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она подчеркнула, что благодарит всех участников процесса обмена срочников. Мерзлякова отметила, что в списке имеются еще два срочника из региона, которых считают задержанными и просят обменять.
В обмен на российских бойцов было передано такое же количество военнопленных Вооруженных Сил Украины. Подробнее о состоянии освобожденных — в материале URA.RU.
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