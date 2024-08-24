В Волчанске (Свердловская область) 24 августа на Дне города выступили исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, а также певицы Мия Бойка и Ева Власова. Видео с концерта опубликовали местные жители в соцсети.
Выступление состоялось на площади в северной части Волчанска. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн. Артисты исполнили свои главные хиты. Ева Власова вышла на сцену с песней под названием «Somebody», Шуфутинский спел «Добрый Вечер, Господа», а Мия Бойка исполнила песню «Бабочки». Видео с концерта опубликовал telegram-канал «Вечерний Карпинск, новости».
В прошлом году День города в Волчанске тоже отметили с размахом. Там перед горожанами выступали певцы Стас Михайлов, Дмитрий Колдун и певица Клава Кока.
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