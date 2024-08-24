Развлечения Знаменитости Шуфутинский и звездные певицы съехались на праздник в свердловской глубинке. Фото, видео 24 августа 2024 в 23:12 Размер текста - 17 + Концерт состоялся на площади в северной части Волчанска (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Волчанске (Свердловская область) 24 августа на Дне города выступили исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, а также певицы Мия Бойка и Ева Власова. Видео с концерта опубликовали местные жители в соцсети. Выступление состоялось на площади в северной части Волчанска. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн. Артисты исполнили свои главные хиты. Ева Власова вышла на сцену с песней под названием «Somebody», Шуфутинский спел «Добрый Вечер, Господа», а Мия Бойка исполнила песню «Бабочки». Видео с концерта опубликовал telegram-канал «Вечерний Карпинск, новости». В прошлом году День города в Волчанске тоже отметили с размахом. Там перед горожанами выступали певцы Стас Михайлов, Дмитрий Колдун и певица Клава Кока. telegram-канал «Вечерний Карпинск, новости» Фото: telegram-канал «Вечерний Карпинск, новости» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Волчанске (Свердловская область) 24 августа на Дне города выступили исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, а также певицы Мия Бойка и Ева Власова. Видео с концерта опубликовали местные жители в соцсети. Выступление состоялось на площади в северной части Волчанска. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн. Артисты исполнили свои главные хиты. Ева Власова вышла на сцену с песней под названием «Somebody», Шуфутинский спел «Добрый Вечер, Господа», а Мия Бойка исполнила песню «Бабочки». Видео с концерта опубликовал telegram-канал «Вечерний Карпинск, новости». В прошлом году День города в Волчанске тоже отметили с размахом. Там перед горожанами выступали певцы Стас Михайлов, Дмитрий Колдун и певица Клава Кока. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям