24 августа 2024
23 августа 2024

Шуфутинский и звездные певицы съехались на праздник в свердловской глубинке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь города. Пермь, концерт, праздник, ночь города
Концерт состоялся на площади в северной части Волчанска (фото из архива) Фото:

В Волчанске (Свердловская область) 24 августа на Дне города выступили исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, а также певицы Мия Бойка и Ева Власова. Видео с концерта опубликовали местные жители в соцсети.

Выступление состоялось на площади в северной части Волчанска. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн. Артисты исполнили свои главные хиты. Ева Власова вышла на сцену с песней под названием «Somebody», Шуфутинский спел «Добрый Вечер, Господа», а Мия Бойка исполнила песню «Бабочки». Видео с концерта опубликовал telegram-канал «Вечерний Карпинск, новости».

В прошлом году День города в Волчанске тоже отметили с размахом. Там перед горожанами выступали певцы Стас Михайлов, Дмитрий Колдун и певица Клава Кока.

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В Волчанске (Свердловская область) 24 августа на Дне города выступили исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, а также певицы Мия Бойка и Ева Власова. Видео с концерта опубликовали местные жители в соцсети. Выступление состоялось на площади в северной части Волчанска. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн. Артисты исполнили свои главные хиты. Ева Власова вышла на сцену с песней под названием «Somebody», Шуфутинский спел «Добрый Вечер, Господа», а Мия Бойка исполнила песню «Бабочки». Видео с концерта опубликовал telegram-канал «Вечерний Карпинск, новости». В прошлом году День города в Волчанске тоже отметили с размахом. Там перед горожанами выступали певцы Стас Михайлов, Дмитрий Колдун и певица Клава Кока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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