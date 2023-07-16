Концерт посвящен дню города и дню шахтера Фото: Московец Илья © URA.RU

В городе Волчанск (Свердловская область) 26 августа пройдет концерт с участием Клавы Коки, Стаса Михайлова и Дмитрия Колдуна. Выступление звезд российской эстрады приурочено ко дню города и дню шахтера.

«Всех, кто хочет круто провести летний вечер и отдохнуть с друзьями под музыку популярных исполнителей, приглашаю 26 августа в Волчанск на праздник, посвященный дню города и дню шахтера. Для вас на центральной площади северной части Волчанска выступят звезды российской эстрады Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун», — рассказал глава Волчанского городского округа Александр Вервейн на своей странице «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о концерте популярной певицы Марии Краймбрери в Карпинске (Свердловская область). Концерт был приурочен ко Дню металлурга.