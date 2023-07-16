16 июля 2023
15 июля 2023

Свердловский город пригласил популярных звезд на праздник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка города к Ural Music Night. Екатеринбург, сцена, ракушка, ural music night, литературный квартал
Концерт посвящен дню города и дню шахтера Фото:

В городе Волчанск (Свердловская область) 26 августа пройдет концерт с участием Клавы Коки, Стаса Михайлова и Дмитрия Колдуна. Выступление звезд российской эстрады приурочено ко дню города и дню шахтера.

«Всех, кто хочет круто провести летний вечер и отдохнуть с друзьями под музыку популярных исполнителей, приглашаю 26 августа в Волчанск на праздник, посвященный дню города и дню шахтера. Для вас на центральной площади северной части Волчанска выступят звезды российской эстрады Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун», — рассказал глава Волчанского городского округа Александр Вервейн на своей странице «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о концерте популярной певицы Марии Краймбрери в Карпинске (Свердловская область). Концерт был приурочен ко Дню металлурга.

Афиша концерта звезд эстрады на день шахтера и день города Волчанска
Афиша концерта звезд эстрады на день шахтера и день города Волчанска
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Волчанск (Свердловская область) 26 августа пройдет концерт с участием Клавы Коки, Стаса Михайлова и Дмитрия Колдуна. Выступление звезд российской эстрады приурочено ко дню города и дню шахтера. «Всех, кто хочет круто провести летний вечер и отдохнуть с друзьями под музыку популярных исполнителей, приглашаю 26 августа в Волчанск на праздник, посвященный дню города и дню шахтера. Для вас на центральной площади северной части Волчанска выступят звезды российской эстрады Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун», — рассказал глава Волчанского городского округа Александр Вервейн на своей странице «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о концерте популярной певицы Марии Краймбрери в Карпинске (Свердловская область). Концерт был приурочен ко Дню металлурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...