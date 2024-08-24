В аэропорту Москвы приземлился самолет со 115 российскими военными, вызволенными из украинского плена. Об этом сообщил RT. Кадры в своем telegram-канале также разместила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Освобождённые из украинского плена российские военные прилетели в Москву. На родину вернулись 115 человек», — сообщает RT и публикует видео. Ранее Москалькова сообщала, что все обменянные российские военные проходили срочную службу, большинство из них были взяты в плен в ходе вторжения ВСУ в Курскую область.
Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию о проведении обмена. Отмечается, что обмен прошел в формате 115 на 115.
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