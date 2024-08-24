Россия вернула домой срочников из плена ВСУ: главное про Курскую область 25 августа. Фотогалерея

Россия вернула домой срочников из плена ВСУ

25 августа 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

Киев также официально подтвердил состоявшийся обмен Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Россию в результате обмена при посредничестве ОАЭ вернулись 115 бойцов, проходивших срочную службу в Курской области. На Украину было возвращено столько же военнослужащих. Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова лично встречала российских бойцов в аэропорту Москвы. По данным Минобороны РФ, сейчас бои с диверсантами под Курском в основном идут на территории лесных массивов. Скопления ВСУ в приграничье региона были поражены ударами вертолета Ми-28НМ. Самая важная информация о случившемся в Курской области за 25 августа — в фотогалерее URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию в результате обмена при посредничестве ОАЭ вернулись 115 бойцов, проходивших срочную службу в Курской области. На Украину было возвращено столько же военнослужащих. Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова лично встречала российских бойцов в аэропорту Москвы. По данным Минобороны РФ, сейчас бои с диверсантами под Курском в основном идут на территории лесных массивов. Скопления ВСУ в приграничье региона были поражены ударами вертолета Ми-28НМ. Самая важная информация о случившемся в Курской области за 25 августа — в фотогалерее URA.RU.