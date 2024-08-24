Киев также официально подтвердил состоявшийся обмен
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Россию в результате обмена при посредничестве ОАЭ вернулись 115 бойцов, проходивших срочную службу в Курской области. На Украину было возвращено столько же военнослужащих. Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова лично встречала российских бойцов в аэропорту Москвы.
По данным Минобороны РФ, сейчас бои с диверсантами под Курском в основном идут на территории лесных массивов. Скопления ВСУ в приграничье региона были поражены ударами вертолета Ми-28НМ. Самая важная информация о случившемся в Курской области за 25 августа — в фотогалерее URA.RU.
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