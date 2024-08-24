24 августа 2024

Дурова задержали во Франции по подозрению сразу во множестве преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дурову хотят предъявить обвинения
Дурову хотят предъявить обвинения Фото:

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией, что, по мнению французских властей, делает предпринимателя соучастником «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества». Об этом сообщает телеканал TF1-LCI.

«Судья считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с полицией и инструментов, которые предлагает Telegram (одноразовый номер, крипто и т. д.), делает его соучастником наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества», — передает телеканал. На Дурова, согласно сообщению, был выдан ордер на обыск во Франции.

«Он допустил ошибку сегодня вечером. Мы не знаем почему... В любом случае, он за решеткой!» — сообщил TF1-LCI источник, близкий к расследованию.

Следователи из ОНАФ (Национальное управление по борьбе с мошенничеством при Таможенном управлении Франции) поместили его под стражу в полицию. Ожидается, что он предстанет перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения по множеству преступлений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педокриминальный контент.

Павел Дуров был задержан во Франции, в аэропорту Ле Бурже. Об этом ранее сообщили французские СМИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией, что, по мнению французских властей, делает предпринимателя соучастником «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества». Об этом сообщает телеканал TF1-LCI. «Судья считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с полицией и инструментов, которые предлагает Telegram (одноразовый номер, крипто и т. д.), делает его соучастником наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества», — передает телеканал. На Дурова, согласно сообщению, был выдан ордер на обыск во Франции. «Он допустил ошибку сегодня вечером. Мы не знаем почему... В любом случае, он за решеткой!» — сообщил TF1-LCI источник, близкий к расследованию. Следователи из ОНАФ (Национальное управление по борьбе с мошенничеством при Таможенном управлении Франции) поместили его под стражу в полицию. Ожидается, что он предстанет перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения по множеству преступлений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педокриминальный контент. Павел Дуров был задержан во Франции, в аэропорту Ле Бурже. Об этом ранее сообщили французские СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...