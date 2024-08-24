Дурова задержали во Франции по подозрению сразу во множестве преступлений

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией, что, по мнению французских властей, делает предпринимателя соучастником «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества». Об этом сообщает телеканал TF1-LCI.
«Судья считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с полицией и инструментов, которые предлагает Telegram (одноразовый номер, крипто и т. д.), делает его соучастником наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества», — передает телеканал. На Дурова, согласно сообщению, был выдан ордер на обыск во Франции.
«Он допустил ошибку сегодня вечером. Мы не знаем почему... В любом случае, он за решеткой!» — сообщил TF1-LCI источник, близкий к расследованию.
Следователи из ОНАФ (Национальное управление по борьбе с мошенничеством при Таможенном управлении Франции) поместили его под стражу в полицию. Ожидается, что он предстанет перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения по множеству преступлений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педокриминальный контент.
Павел Дуров был задержан во Франции, в аэропорту Ле Бурже. Об этом ранее сообщили французские СМИ.
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