Илон Маск предрек казни в Европе после задержания Павла Дурова

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск предрек казни в Европе в 2030 году. По словам предпринимателя из США, такие тенденции могут претвориться в реальность в 2030 году, глядя на задержание главы Telegram Павла Дурова.
«Представьте ситуацию: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск в своей соцсети X. Так он отреагировал на задержание Дурова в аэропорту Франции.
После задержания основателя Telegram многие известные личности встали на защиту предпринимателя из России. Так, американский журналист Такер Карлсон заступился за арестованного. По его словам, Дурова задержали во Франции за свободу слова, которую он дал общественности. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом оказать помощь задержанному. Посольство России во Франции оперативно взялось за дело Павла Дурова. Подробнее о причинах задержания Дурова во Франции, и сколько лет ему может грозить — в материале URA.RU.
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