Гладков: после атаки ВСУ погибли пять россиян и 12 пострадали

Пять человек погибли и 12 пострадали при обстреле Украиной села Ракитное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«ВСУ посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по посёлку Ракитное. Вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей», — передает Гладков у себя в telegram-канале. Из-за обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое детей, заявил губернатор.
Гладков написал, что пострадавшим уже оказывают помощь. В самом поселке повреждены 10 частных домов, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре авто. Был повреждён газопровод, из-за этого без газа остаются сёла Борисполье и Новоленинское, а также посёлок Ракитное.
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