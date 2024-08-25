Гладков: после атаки ВСУ погибли пять россиян и 12 пострадали

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Гладков заявил об отключении газа в поселке Ракитное
Гладков заявил об отключении газа в поселке Ракитное Фото:

Пять человек погибли и 12 пострадали при обстреле Украиной села Ракитное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по посёлку Ракитное. Вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей», — передает Гладков у себя в telegram-канале. Из-за обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое детей, заявил губернатор.

Гладков написал, что пострадавшим уже оказывают помощь. В самом поселке повреждены 10 частных домов, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре авто. Был повреждён газопровод, из-за этого без газа остаются сёла Борисполье и Новоленинское, а также посёлок Ракитное.

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Пять человек погибли и 12 пострадали при обстреле Украиной села Ракитное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «ВСУ посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по посёлку Ракитное. Вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей», — передает Гладков у себя в telegram-канале. Из-за обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое детей, заявил губернатор. Гладков написал, что пострадавшим уже оказывают помощь. В самом поселке повреждены 10 частных домов, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре авто. Был повреждён газопровод, из-за этого без газа остаются сёла Борисполье и Новоленинское, а также посёлок Ракитное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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