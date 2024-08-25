Дуров целенаправленно летел в Париж на ужин

Shot: Павел Дуров полетел во Францию, зная об ордере на арест
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Дуров знал, что на его имя выписан ордер на арест
Дуров знал, что на его имя выписан ордер на арест Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров полетел во Францию с целью участия в бизнес-ужине в Париже зная о выписанном на его имя ордере на арест. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Дуров был в курсе о выписанном на его имя ордере, однако решился на поездку во Францию. Он прилетел на <...> бизнес-ужин», — передает telegram-канал. В настоящее время предполагается, что он будет представлен перед судом в воскресенье.

Павлу Дурову могут быть предъявлены обвинения в ряде серьезных преступлений, включая терроризм и отмывание денег, что может повлечь за собой до 20 лет лишения свободы. Это задержание, как утверждает бывший депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, связано с намерением французских властей установить контроль над мессенджером Telegram.

Павел Дуров был задержан во Франции, об этом стало известно 24 августа. Управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних направило запрос на розыск предпринимателя. Его обвинили в отсутствии модерации в мессенджере Telegram, что осложняет ситуацию с преступностью во Франции.

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Основатель Telegram Павел Дуров полетел во Францию с целью участия в бизнес-ужине в Париже зная о выписанном на его имя ордере на арест. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дуров был в курсе о выписанном на его имя ордере, однако решился на поездку во Францию. Он прилетел на <...> бизнес-ужин», — передает telegram-канал. В настоящее время предполагается, что он будет представлен перед судом в воскресенье. Павлу Дурову могут быть предъявлены обвинения в ряде серьезных преступлений, включая терроризм и отмывание денег, что может повлечь за собой до 20 лет лишения свободы. Это задержание, как утверждает бывший депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, связано с намерением французских властей установить контроль над мессенджером Telegram. Павел Дуров был задержан во Франции, об этом стало известно 24 августа. Управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних направило запрос на розыск предпринимателя. Его обвинили в отсутствии модерации в мессенджере Telegram, что осложняет ситуацию с преступностью во Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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