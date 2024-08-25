Дуров целенаправленно летел в Париж на ужин

Основатель Telegram Павел Дуров полетел во Францию с целью участия в бизнес-ужине в Париже зная о выписанном на его имя ордере на арест. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Дуров был в курсе о выписанном на его имя ордере, однако решился на поездку во Францию. Он прилетел на <...> бизнес-ужин», — передает telegram-канал. В настоящее время предполагается, что он будет представлен перед судом в воскресенье.
Павлу Дурову могут быть предъявлены обвинения в ряде серьезных преступлений, включая терроризм и отмывание денег, что может повлечь за собой до 20 лет лишения свободы. Это задержание, как утверждает бывший депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, связано с намерением французских властей установить контроль над мессенджером Telegram.
Павел Дуров был задержан во Франции, об этом стало известно 24 августа. Управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних направило запрос на розыск предпринимателя. Его обвинили в отсутствии модерации в мессенджере Telegram, что осложняет ситуацию с преступностью во Франции.
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